Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці виграла персьют на п'ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу.

Норвежки Інґрід-Ландмарк Тандреволд та Юні Арнеклєйв відповідно посіли друге та третє місця у персьюті.

У цій гонці участь брала лише одна українка - Юлія Джима посіла 15 місце.

Кубок світу з біатлону

Рупольдинг, 5 етап

Персьют, жінки

14 січня

1. Ліза Віттоцці (1+0+0+0) 30:30,7

2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +0,7

3. Юні Арнеклєйв (0+0+0+0) +9,1

...

15. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:18,0

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