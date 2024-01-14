Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.
Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці виграла персьют на п'ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу.
Норвежки Інґрід-Ландмарк Тандреволд та Юні Арнеклєйв відповідно посіли друге та третє місця у персьюті.
У цій гонці участь брала лише одна українка - Юлія Джима посіла 15 місце.
Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, 5 етап
Персьют, жінки
14 січня
- 1. Ліза Віттоцці (1+0+0+0) 30:30,7
- 2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +0,7
- 3. Юні Арнеклєйв (0+0+0+0) +9,1
- ...
- 15. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:18,0
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