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Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Сьогодні 14:08 195 0
Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
#Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці виграла персьют на п'ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу. 

Норвежки Інґрід-Ландмарк Тандреволд та Юні Арнеклєйв відповідно посіли друге та третє місця у персьюті.

У цій гонці участь брала лише одна українка - Юлія Джима посіла 15 місце. 

Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, 5 етап
Персьют, жінки
14 січня
  • 1. Ліза Віттоцці (1+0+0+0) 30:30,7
  • 2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +0,7
  • 3. Юні Арнеклєйв (0+0+0+0) +9,1
  • ...
  • 15. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:18,0

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