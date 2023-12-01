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Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони

Найкращою серед українок стали Анастасія Меркушина
Сьогодні 17:12 302 0
Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони

Джерело - Чемпіон.

Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Друге та третє місце посіли норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Юні Арнеклєйв.

  Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді

Найкращою серед українок стали Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко - 48 та 49 позиції відповідно.

Естерсунд, Швеція
Спринт, жінки
1 грудня
1. Лу Жанмонно (Франція)  (0+0)  21:04,1
2. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (Норвегія)  (1+0)  +8,5
3. Юні Арнеклєйв (Норвегія)  (0+1)  +17,6
...
48. Анастасія Меркушина  (1+1)  +2:08,5
49. Христина Дмитренко  (0+2)  +2:10,2
62. Анна Кривонос  (1+2)  +2:31,4
74. Любов Кип'яченкова  (3+1)  +3:00,1
78. Дар'я Блашко  (0+1)  +3:11,8

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