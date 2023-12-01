Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони

Найкращою серед українок стали Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Друге та третє місце посіли норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Юні Арнеклєйв.

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Найкращою серед українок стали Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко - 48 та 49 позиції відповідно.

Естерсунд, Швеція

Спринт, жінки

1 грудня

1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1

2. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5

3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6

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48. Анастасія Меркушина (1+1) +2:08,5

49. Христина Дмитренко (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4

74. Любов Кип'яченкова (3+1) +3:00,1

78. Дар'я Блашко (0+1) +3:11,8

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