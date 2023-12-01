Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони

Джерело - Чемпіон.
Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Друге та третє місце посіли норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Юні Арнеклєйв.
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді
Найкращою серед українок стали Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко - 48 та 49 позиції відповідно.
Естерсунд, Швеція
Спринт, жінки
1 грудня
1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1
2. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5
3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6
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48. Анастасія Меркушина (1+1) +2:08,5
49. Христина Дмитренко (0+2) +2:10,2
62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4
74. Любов Кип'яченкова (3+1) +3:00,1
78. Дар'я Блашко (0+1) +3:11,8
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