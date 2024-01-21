Головне
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 1876
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
Сьогодні 16:22 119
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 16:02 8016
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
Сьогодні 14:13 329
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 217
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 921
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1057
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Вчора 17:33 3245 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Вчора 17:30 1126
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Вчора 17:08 606
Прямі трансляції

Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці

Україну представляли три біатлоністки
Сьогодні 16:22 119 0
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Ірина Петренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Друге та третє місце відповідно посіли француженка Лу Жанмонно та швейцарка Лєна Хеккі Гросс.

Україну представляли три біатлоністки. Юлія Джима фінішувала 13, Анастасія Меркушина - 15, а Ірина Петренко - 23.

Раніше Артем Прима фінішував останнім у чоловічому масстарті.

Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Масстарт, жінки
21 січня
1. Жюлья Сімон (0+0+1+0) 34:42,5
2. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +8,9
3. Лєна Хеккі Гросс (0+0+1+0) +20,7
...
13. Юлія Джима (0+0+1+0) +1:19,6
15. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:33,4
23. Ірина Петренко (0+0+2+0) +3:02,4

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 2998
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 49008
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 5149
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 1876
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8016
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open 3245 1
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33320
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4751
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 151520
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62809 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314989
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28785