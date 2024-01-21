Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.
Друге та третє місце відповідно посіли француженка Лу Жанмонно та швейцарка Лєна Хеккі Гросс.
Україну представляли три біатлоністки. Юлія Джима фінішувала 13, Анастасія Меркушина - 15, а Ірина Петренко - 23.
Раніше Артем Прима фінішував останнім у чоловічому масстарті.
Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Масстарт, жінки
21 січня
1. Жюлья Сімон (0+0+1+0) 34:42,5
2. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +8,9
3. Лєна Хеккі Гросс (0+0+1+0) +20,7
...
13. Юлія Джима (0+0+1+0) +1:19,6
15. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:33,4
23. Ірина Петренко (0+0+2+0) +3:02,4
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