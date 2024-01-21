Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці

Україну представляли три біатлоністки

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Друге та третє місце відповідно посіли француженка Лу Жанмонно та швейцарка Лєна Хеккі Гросс.

Україну представляли три біатлоністки. Юлія Джима фінішувала 13, Анастасія Меркушина - 15, а Ірина Петренко - 23.

Раніше Артем Прима фінішував останнім у чоловічому масстарті.

Кубок світу з біатлону-2023/24

Антгольц, Італія

Масстарт, жінки

21 січня

1. Жюлья Сімон (0+0+1+0) 34:42,5 2. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +8,9 3. Лєна Хеккі Гросс (0+0+1+0) +20,7 ... 13. Юлія Джима (0+0+1+0) +1:19,6 15. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +1:33,4 23. Ірина Петренко (0+0+2+0) +3:02,4

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