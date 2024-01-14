Насико фінішував 37 у гонці переслідування в Рупольдингу

Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль виграв персьют

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль виграв персьют на п'ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу.

Його партнери по збірній Ветле-С’ястад Крістіансен та Йоганнес-Тінґнес Бьо відповідно посіли друге та третє місця.

Серед українців найкращим фінішував Денис Насико - 37-а позиція.

Кубок світу з біатлону

Рупольдинг, 5 етап

Персьют, чоловіки

14 січня

1. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+2+0) 30:38,0

2. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+1+2) +1,7

3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+1+0) +2,4

...

37. Денис Насико (0+1+1+0) +2:38,4

43. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:45,0

49. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +3:46,9

52. Віталій Мандзин (1+0+3+0) +4:07,8

Раніше Джима фінішувала на 15 місці у персьюті.

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