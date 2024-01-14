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Насико фінішував 37 у гонці переслідування в Рупольдингу

Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль виграв персьют
Сьогодні 16:34 204 0
Насико фінішував 37 у гонці переслідування в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль виграв персьют на п'ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу. 

Його партнери по збірній Ветле-С’ястад Крістіансен та Йоганнес-Тінґнес Бьо відповідно посіли друге та третє місця.

Серед українців найкращим фінішував Денис Насико - 37-а позиція.

Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, 5 етап
Персьют, чоловіки
14 січня
1. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+2+0)  30:38,0
2. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+1+2)  +1,7
3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+1+0)  +2,4
...
37. Денис Насико (0+1+1+0)  +2:38,4
43. Артем Тищенко (0+0+0+1)  +2:45,0
49. Тарас Лесюк (0+2+1+1)  +3:46,9
52. Віталій Мандзин (1+0+3+0)  +4:07,8

Раніше Джима фінішувала на 15 місці у персьюті.

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