Жанмонно виграла жіночий персьют в Естерсунді, Меркушина фінішувала поза очковою зоною

Джерело - Чемпіон.

Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла гонку переслідування у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Друге та третє місце відповідно посіли німкені Франциска Пройс та Ваннесса Фогт.

Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді

У гонці брала участь лише одна українка - Анастасія Меркушина. Анастасія фінішувала 41-ою та не потрапила до очкової зони. За підсумками спринту у персьюті мала виступати Христина Дмитренко, вона не вийшла на старт.

Естерсунд, Швеція

Гонка переслідування, жінки

3 грудня

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +31:41,3

2. Франциска Пройсс (0+0+1+0) +0,3

3. Ванесса Фогт (0+0+0+1) +18,5

...

41. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +5:41,3

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!