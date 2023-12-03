Жанмонно виграла жіночий персьют в Естерсунді, Меркушина фінішувала поза очковою зоною

Джерело - Чемпіон.
Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла гонку переслідування у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Друге та третє місце відповідно посіли німкені Франциска Пройс та Ваннесса Фогт.
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді
У гонці брала участь лише одна українка - Анастасія Меркушина. Анастасія фінішувала 41-ою та не потрапила до очкової зони. За підсумками спринту у персьюті мала виступати Христина Дмитренко, вона не вийшла на старт.
Естерсунд, Швеція
Гонка переслідування, жінки
3 грудня
- 1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +31:41,3
- 2. Франциска Пройсс (0+0+1+0) +0,3
- 3. Ванесса Фогт (0+0+0+1) +18,5
- ...
- 41. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +5:41,3
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