Джима фінішувала 27-ю у гонці переслідування Кубка світу в Гохфільцені

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Шведка Ельвіра Еберг виграла гонку переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка змогла виграти понад 10 позицій – розпочала гонку 38-ю, а закінчила на 27-му місці.

Кубок світу

Гохфільцен, Австрія

Гонка переслідування, 08 грудня