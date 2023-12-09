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Джима фінішувала 27-ю у гонці переслідування Кубка світу в Гохфільцені

Результати гонки
Сьогодні 16:44 232 0
Джима фінішувала 27-ю у гонці переслідування Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Шведка Ельвіра Еберг  виграла гонку переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка змогла виграти понад 10 позицій – розпочала гонку 38-ю, а закінчила на 27-му місці.

Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Гонка переслідування, 08 грудня
  1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 29:44.6
  2. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +11.6
  3. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 1+0+0+0) +13.9
  4. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+1+0) +32.0
  5. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +1:01.5
  6. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+0) +1:14.6
...
27. Юлія Джима (Україна) – 3.46,6 (0+0+1+1)
29. Ірина Петренко (Україна) – 3.47,7 (1+0+0+1)
46. Анастасія Меркушина (Україна) – 4.49,4 (1+0+0+3)
53. Анна Кривонос (Україна) - 5.51,2 (0+0+1+1)
Раніше Підручний відіграв 33 позиції.
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