Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.
Француженка Жустін Бреза-Буше здобула перемогу у масстарті в рамках третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.
Другою та третьою відповідно фінішували сестри Ельвіра та Ганна Еберги зі Швеції.
Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з трьома промахами фінішувала 15-ю. Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина відповідно посіли 22, 25 та 29 місця.
Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Жінки, масстарт
17 грудня
- 1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6
- 2. Ельвіра Карін Еберґ (1+1+0+0) +5,5
- 3. Ганна Еберґ (1+1+0+0) +10,6
- ...
- 19. Юлія Джима (0+1+1+1) +2:07,5
- 22. Ірина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9
- 25. Христина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7
- 29. Анастасія Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0
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