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Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде

Сьогодні 14:08 214 0
Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Ірина Петренко, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жустін Бреза-Буше здобула перемогу у масстарті в рамках третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.

Другою та третьою відповідно фінішували сестри Ельвіра та Ганна Еберги зі Швеції.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з трьома промахами фінішувала 15-ю. Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина відповідно посіли 22, 25 та 29 місця.

Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Жінки, масстарт
17 грудня
  • 1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6
  • 2. Ельвіра Карін Еберґ (1+1+0+0) +5,5
  • 3. Ганна Еберґ  (1+1+0+0) +10,6
  • ...
  • 19. Юлія Джима (0+1+1+1) +2:07,5
  • 22. Ірина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9
  • 25. Христина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7
  • 29. Анастасія Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0

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