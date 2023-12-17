Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жустін Бреза-Буше здобула перемогу у масстарті в рамках третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.

Другою та третьою відповідно фінішували сестри Ельвіра та Ганна Еберги зі Швеції.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з трьома промахами фінішувала 15-ю. Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина відповідно посіли 22, 25 та 29 місця.

Кубок світу 2022/23

Ленцергайде, Швейцарія

Жінки, масстарт

17 грудня

1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6

2. Ельвіра Карін Еберґ (1+1+0+0) +5,5

3. Ганна Еберґ (1+1+0+0) +10,6

...

19. Юлія Джима (0+1+1+1) +2:07,5

22. Ірина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9

25. Христина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7

29. Анастасія Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0

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