Дудченко - найкращий з українців у спринті Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Норвезький біатлоніст Тар’єй Бо виграв спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.
Найкращим серед українців став Антон Дудченко – 47-й з однією хибою. Дмитро Підручний заробив 4 штрафні кола та став 52-м.
У гонку переслідування, яка відбудеться у суботу, 9 грудня, відібрались Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Спринт, 08 грудня
1. Тар’є Бо (Норвегія, 0+0) 24:37.5 хв
2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +4.9
3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0) +10.0
4. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +18.4
5. Йоганнес Дале (Норвегія, 1+1) +19.2
6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1) +26.5
...
47. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:17.0
52. Дмитро Підручний (Україна, 2+2) +2:26.3
63. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +2:45.8
65. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:48.7
80. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:30.8
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