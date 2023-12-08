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Меркушина фінішувала 23-ю у спринті Кубка світу в Гохфільцені

Результати спринту
Сьогодні 17:18 116 0
Меркушина фінішувала 23-ю у спринті Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл виграла спринт в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка фінішувала 23-ю. Це найкращий результат українки в спринтах Кубка світу з березня 2021 року, коли Меркушина стала 22-ю на етапі в чеському Новому Месті.

Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Спринт, 08 грудня
1. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) — 20.59,9 (0+0)
2. Ельвіра Еберг (Швеція) — 4,9 (1+0)
3. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) — 19,7 (1+0)
4. Лена Хеккі-Гросс (Швейцарія) — 20,0 (0+1)
5. Ліза Вітоцці (Італія) — 24,4 (0+0)
6. Каролін Кноттен (Норвегія) — 40,4 (2+0)
....
23. Анастасія Меркушина (Україна) — 1.35,0 (0+0)
38. Юлія Джима (Україна) — 1.57,7 (0+1)
51. Ірина Петренко (Україна) — 2.25,1 (0+2)
57. Анна Кривонос (Україна) — 2.27,0 (0+1)
68. Олена Городна (Україна) — 3.04,3 (1+1)

Раніше два українці відібралися у гонку переслідування за результатами спринту Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.

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