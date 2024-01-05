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Мандзин - найкращий з українців у спринті Кубка світу в Обергофі

На Кубку світу з біатлону офіційно стартував четвертий етап сезону в німецькому Обергофі.
Сьогодні 14:15 344 0
Мандзин - найкращий з українців у спринті Кубка світу в Обергофі

Джерело - Чемпіон.

Німець Бенедикт Долль виграв спринт в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з одним промахом фінішував 31-м.

Кубок світу з біатлону - Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Спринт, Чоловіки
05 січня
1. Бенедикт Долль (Німеччина) — 24.12,2 (0+1)
2. Стурла Хоьм Легрейд (Норвегія) — 1,8 (0+1)
3. Ендре Стремсгейм (Норвегія) — 5,4 (0+1)
4. Йоганнес Бо (Норвегія) — 19,6 (1+1)
5. Яков Фак (Словенія) — 29,8 (0+0)
5. Йоганнес Кюн (Німеччина) — 29,8 (0+0)
...
31. Віталій Мандзин (Україна) — 1.50,0 (0+1)
34. Дмитро Підручний (Україна) — 1.56,4 (1+2) 
41. Антон Дудченко (Україна) — 2.13,5 (1+1)
51. Артем Прима (Україна) — 2.32,9 (1+1)
65. Артем Тищенко (Україна) — 2.55,2 (0+1)

Нагадаємо, гонка мала відбутись 4 січня, але старт перенесли на 5 січня через погодні умови.

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