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Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27

Також до залікової зони увійшли Юлія Джима та Христина Дмитренко
Сьогодні 16:54 234 0
Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жустін Бреза-Буше виграла спринт у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка стала 27-ю. Також до залікової зони увійшли Юлія Джима - 32-а та Христина Дмитренко 38-а.

Кубок світу з біатлону - Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Спринт, Жінки
05 січня
1. Жустін Бреза-Буше (Франія) (2+0)  22:43,0
2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0)  +4,4
3. Софі Шово (Франція) (1+0)  +4,6
...
27. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0)  +1:45,1
32. Юлія Джима (Україна) (0+2)  +1:55,0
38. Христина Дмитренко (Україна) (1+0)  +2:07,2
70. Ірина Петренко (Україна) (0+2)  +3:21,5
75. Любов Кип'яченкова (Україна) (1+2)  +3:36,7

Раніше Мандзин став найкращим з українців у спринті Кубка світу в Обергофі.

Нагадаємо, етап Кубка світу перенесли на 5 січня через погодні умови.

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