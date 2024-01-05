Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27

Також до залікової зони увійшли Юлія Джима та Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жустін Бреза-Буше виграла спринт у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка стала 27-ю. Також до залікової зони увійшли Юлія Джима - 32-а та Христина Дмитренко 38-а.

Кубок світу з біатлону - Четвертий етап

Обергоф, Німеччина

Спринт, Жінки

05 січня

1. Жустін Бреза-Буше (Франія) (2+0) 22:43,0 2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0) +4,4 3. Софі Шово (Франція) (1+0) +4,6 ... 27. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +1:45,1 32. Юлія Джима (Україна) (0+2) +1:55,0 38. Христина Дмитренко (Україна) (1+0) +2:07,2 70. Ірина Петренко (Україна) (0+2) +3:21,5 75. Любов Кип'яченкова (Україна) (1+2) +3:36,7

Раніше Мандзин став найкращим з українців у спринті Кубка світу в Обергофі.

Нагадаємо, етап Кубка світу перенесли на 5 січня через погодні умови.