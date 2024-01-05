Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27

Джерело - Чемпіон.
Француженка Жустін Бреза-Буше виграла спринт у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.
Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка стала 27-ю. Також до залікової зони увійшли Юлія Джима - 32-а та Христина Дмитренко 38-а.
Кубок світу з біатлону - Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Спринт, Жінки
05 січня
1. Жустін Бреза-Буше (Франія) (2+0) 22:43,0
2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0) +4,4
3. Софі Шово (Франція) (1+0) +4,6
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27. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +1:45,1
32. Юлія Джима (Україна) (0+2) +1:55,0
38. Христина Дмитренко (Україна) (1+0) +2:07,2
70. Ірина Петренко (Україна) (0+2) +3:21,5
75. Любов Кип'яченкова (Україна) (1+2) +3:36,7
Раніше Мандзин став найкращим з українців у спринті Кубка світу в Обергофі.
Нагадаємо, етап Кубка світу перенесли на 5 січня через погодні умови.