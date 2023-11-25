Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону

Збірна Швеції святкувала перемогу на домашньому етапі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на домашньому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Другою фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнула команда Франції.

Збірна України у складі Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної замкнули десятку найкращих.

Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

Кубок світу 2023/24

Естерсунд, Швеція

Одиночна змішана естафета

25 листопада

1. Швеція (0+8) 37:46,9

2. Норвегія (0+6) +13,8

3. Франція (2+12) +42,2

4. Словенія (0+5) +47,4

5. Австрія (0+10) +56,9

6. Швейцарія (1+8) +59,9

...

10. Україна (0+7) +1:21,3

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