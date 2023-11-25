Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону

Джерело - Чемпіон.
Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на домашньому етапі Кубка світу в Естерсунді.
Другою фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнула команда Франції.
Збірна України у складі Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної замкнули десятку найкращих.
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Одиночна змішана естафета
25 листопада
1. Швеція (0+8) 37:46,9
2. Норвегія (0+6) +13,8
3. Франція (2+12) +42,2
4. Словенія (0+5) +47,4
5. Австрія (0+10) +56,9
6. Швейцарія (1+8) +59,9
...
10. Україна (0+7) +1:21,3
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