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Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону

Збірна Швеції святкувала перемогу на домашньому етапі
Сьогодні 14:11 307 0
Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону
#Анастасія Меркушина, #Артем Тищенко

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на домашньому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Другою фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнула команда Франції.

Збірна України у складі Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної замкнули десятку найкращих.

  Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Одиночна змішана естафета
25 листопада
1. Швеція  (0+8)  37:46,9
2. Норвегія  (0+6)  +13,8
3. Франція  (2+12)  +42,2
4. Словенія  (0+5)  +47,4
5. Австрія  (0+10)  +56,9
6. Швейцарія  (1+8)  +59,9
...
10. Україна  (0+7)  +1:21,3

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