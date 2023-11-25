Україна стала восьмою у змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції виграла змішану естафету у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Другою стала збірна Норвегії, замкнули трійку представники Італії
Україна у складі Артема Прими, Антона Дудченка, Ірини Петренко і Христини Дмитренко фінішувала восьмою.
Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Змішана естафета
25 листопада
- Франція (1+5) - 1:09:09.9
- Норвегія (0+7) +15.7
- Італія (1+9) +39.7
- Німеччина (0+8) +55.7
- Чехія (0+9) +57.4
- Швеція (0+9) +2:28.0
...
8. Україна (0+6) +3:37.2
Раніше Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону.