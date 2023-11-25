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Україна стала восьмою у змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді

У шведському Естерсунді завершився перший змагальний день нового сезону
Сьогодні 17:11 247 0
Україна стала восьмою у змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла змішану естафету у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону в  Естерсунді.

Другою стала збірна Норвегії, замкнули трійку представники Італії

Україна у складі Артема Прими, Антона Дудченка, Ірини Петренко і Христини Дмитренко фінішувала восьмою.

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Змішана естафета
25 листопада
  1. Франція (1+5) - 1:09:09.9
  2. Норвегія (0+7) +15.7
  3. Італія (1+9) +39.7
  4. Німеччина (0+8) +55.7
  5. Чехія (0+9) +57.4
  6. Швеція (0+9) +2:28.0
...
8. Україна (0+6) +3:37.2

Раніше Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті в першій гонці сезону.

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