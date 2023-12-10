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Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені

Перемогла збірна Норвегії
Сьогодні 13:52 456 0
Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Другою стала команда Франції, трійку замкнули представники збірної Німеччини.

Збірна України, у складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Артема Прими та Антона Дудченка, фінішувала на 5-й позиції.

Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Естафета, чоловіки, 10 грудня
1. Норвегія (0+5)  1:15:38,5
2. Франція (0+6)  +28,7
3. Німеччина (1+9)  +1:06,9
4. Італія (0+11)  +1:24,1
5. Україна (0+3)  +2:24,9
6. Швеція (2+14)  +2:36,4

Напередодні Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені.

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