Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені

Перемогла збірна Норвегії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Другою стала команда Франції, трійку замкнули представники збірної Німеччини.

Збірна України, у складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Артема Прими та Антона Дудченка, фінішувала на 5-й позиції.

Кубок світу

Гохфільцен, Австрія

Естафета, чоловіки, 10 грудня