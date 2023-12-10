Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.
Другою стала команда Франції, трійку замкнули представники збірної Німеччини.
Збірна України, у складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Артема Прими та Антона Дудченка, фінішувала на 5-й позиції.
Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Естафета, чоловіки, 10 грудня
1. Норвегія (0+5) 1:15:38,5
2. Франція (0+6) +28,7
3. Німеччина (1+9) +1:06,9
4. Італія (0+11) +1:24,1
5. Україна (0+3) +2:24,9
6. Швеція (2+14) +2:36,4
Напередодні Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені.
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