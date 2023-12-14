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Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина
Сьогодні 16:27 188 0
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт.

Збірна України у цій гонці представляли: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анна Кривонос. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 16, також до топ-20 увійшла Ірина Петренко - 27-а позиція. Юлія Джима та Христина Дмитренко фінішували у тридцятці найсильніших - 24 та 27 місця відповідно.

Перемогу у гонці здобула француженка Жустін Бреза-Буше, другою стала Інгрід-Ландмарк Тандреволд з Норвегії, а трійку замкнула італійка Ліза Вітоцці.

Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Жінки, Спринт
14 грудня
1. Жустін Бреза-Буше (0+0)  22:13,0
2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0)  +12,2
3. Ліза Віттоцці (0+0)  +17,2
...
16. Анастасія Меркушина (0+0)  +1:42,6
17. Ірина Петренко (0+1)  +1:43,2
24. Юлія Джима (1+0)  +2:04,2
27. Христина Дмитренко (0+0)  +2:07,3

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