Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт.
Збірна України у цій гонці представляли: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анна Кривонос. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 16, також до топ-20 увійшла Ірина Петренко - 27-а позиція. Юлія Джима та Христина Дмитренко фінішували у тридцятці найсильніших - 24 та 27 місця відповідно.
Перемогу у гонці здобула француженка Жустін Бреза-Буше, другою стала Інгрід-Ландмарк Тандреволд з Норвегії, а трійку замкнула італійка Ліза Вітоцці.
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