Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт.

Збірна України у цій гонці представляли: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анна Кривонос. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 16, також до топ-20 увійшла Ірина Петренко - 27-а позиція. Юлія Джима та Христина Дмитренко фінішували у тридцятці найсильніших - 24 та 27 місця відповідно.

Перемогу у гонці здобула француженка Жустін Бреза-Буше, другою стала Інгрід-Ландмарк Тандреволд з Норвегії, а трійку замкнула італійка Ліза Вітоцці.

Кубок світу 2022/23

Ленцергайде, Швейцарія

Жінки, Спринт

14 грудня

1. Жустін Бреза-Буше (0+0) 22:13,0

2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +12,2

3. Ліза Віттоцці (0+0) +17,2

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16. Анастасія Меркушина (0+0) +1:42,6

17. Ірина Петренко (0+1) +1:43,2

24. Юлія Джима (1+0) +2:04,2

27. Христина Дмитренко (0+0) +2:07,3

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