Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені збірна України посіла 10-е місце у жіночій естафеті.
Збірна України у цій гонці виступала у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Петренко піднімала команду на 7-е місце, але Дмитренко цей етап пробігла слабше і українці фінішували на 10-му місці.
Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Шведки та француженки фінішували відповідно на другому та третьому місцях у жіночій естафеті.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен (Австрія)
Жінки, Естафета
10 грудня
- 1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0
- 2. Швеція (0+10) +31,6
- 3. Франція (1+8) +1:01,5
- 4. Італія (0+5) +1:14,7
- 5. Німеччина (0+7) +1:22,9
- 6. Австрія (0+10) +2:20,1
- ...
- 10. Україна (0+10) +3:06,4
Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.