Головне
Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 13:52 658
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Сьогодні 17:58 279
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
Сьогодні 17:24 579
Чорноморець здолав Колос у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 258
Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:26 424
Ворскла та Рух не визначили сильнішого в 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:20 218
Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до Олімпіади
Сьогодні 14:51 384
Україна поступилася Аргентині у 3 турі основного раунду чемпіонату світу
Сьогодні 14:41 298
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 14:26 9631
Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії
Сьогодні 12:49 444
Прямі трансляції

Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу

Сьогодні 16:26 424 0
Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені збірна України посіла 10-е місце у жіночій естафеті.

Збірна України у цій гонці виступала у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Петренко піднімала команду на 7-е місце, але Дмитренко цей етап пробігла слабше і українці фінішували на 10-му місці.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Шведки та француженки фінішували відповідно на другому та третьому місцях у жіночій естафеті.

Кубок світу 2022/23
Гохфільцен (Австрія)
Жінки, Естафета
10 грудня
  • 1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0
  • 2. Швеція (0+10) +31,6
  • 3. Франція (1+8) +1:01,5
  • 4. Італія (0+5) +1:14,7
  • 5. Німеччина (0+7) +1:22,9
  • 6. Австрія (0+10) +2:20,1
  • ...
  • 10. Україна (0+10) +3:06,4

Раніше чоловіча збірна України на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені фінішувала п’ятою в естафеті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ 1637
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7961
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 9631
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 21238
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ 1059
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса 1773
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32342
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3769
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4336
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25948 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20016
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17411