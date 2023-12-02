Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Вчора 07:44 2558
Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А
Сьогодні 17:12 238
Кривбас переграв Олександрію у 16 турі УПЛ
Сьогодні 17:07 110
Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука: результати 15 туру Ла-Ліги
Сьогодні 17:05 131
Оболонь розписала мирову з Колосом у 16 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 83
Ми довели, що БАТЕ – дворова команда: 13 років тому Динамо солодко помстилося білорусам у Лізі Європи
Сьогодні 15:31 334
Ломаченко втратив 2 позиції у рейтингу легкої ваги від WBA
Сьогодні 11:23 306
Україна програла Іспанії у 2 турі жіночого чемпіонату світу з гандболу
Вчора 23:05 738
Кабінет міністрів доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни
Вчора 19:43 484
Верес вирвав нічию у Полісся в 16 турі УПЛ
Вчора 19:01 609
Прямі трансляції

Дудченко - найкращий з українців у спринті на Кубку світу в Естерсунді

Дудченко - у заліковій зоні спринту Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 17:22 144 0
Дудченко - найкращий з українців у спринті на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Німецький біатлоніст Філіп Наврат виграв спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Друге та третє місце розділили норвежці - Тар’єй Бо та Вебйорн Соерум

Найвище серед українців фінішував Артем Дудченко - 38-ме місце. Цей виступ дозволив йому набрати перші залікові очки у сезоні.

Загалом до гонки переслідування відібралися лише два українці — Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Решта українців розмістилися у фінішному протоколі за межами топ-60.

Естерсунд, Швеція
Спринт
2 грудня
  1. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0) 24:02.0
  2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +18.7
  3. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0)
  4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +26.7
  5. Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0) +46.6
  6. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0) +48.2
...
38. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.9
53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:38.8
66. Артем Прима (Україна, 0+2) +3:06.4
71. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:19.9
86. Тарас Лесюк (Україна, 1+3) +3:52.0

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 3000
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 13865
Кривбас - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 1313
Колос - Оболонь: де дивитися матч УПЛ Колос - Оболонь: де дивитися матч УПЛ 915
У Німеччині воротар забив найсмішніший автогол року, з метра зрізавши м'яч у власні ворота У Німеччині воротар забив найсмішніший автогол року, з метра зрізавши м'яч у власні ворота 2010
Україна програла Іспанії у 2 турі жіночого чемпіонату світу з гандболу Україна програла Іспанії у 2 турі жіночого чемпіонату світу з гандболу 738
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37213
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83565
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145361
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13655
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56381
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22081