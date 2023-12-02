Дудченко - найкращий з українців у спринті на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Німецький біатлоніст Філіп Наврат виграв спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Друге та третє місце розділили норвежці - Тар’єй Бо та Вебйорн Соерум
Найвище серед українців фінішував Артем Дудченко - 38-ме місце. Цей виступ дозволив йому набрати перші залікові очки у сезоні.
Загалом до гонки переслідування відібралися лише два українці — Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Решта українців розмістилися у фінішному протоколі за межами топ-60.
Естерсунд, Швеція
Спринт
2 грудня
- Філіп Наврат (Німеччина, 0+0) 24:02.0
- Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +18.7
- Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0)
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +26.7
- Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0) +46.6
- Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0) +48.2
...
38. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.9
53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:38.8
66. Артем Прима (Україна, 0+2) +3:06.4
71. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:19.9
86. Тарас Лесюк (Україна, 1+3) +3:52.0
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