Підручний фінішував на 31 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Ендре Стремсгейм виграв спринт в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.
Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 31. Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Прима відповідно посіли 33, 39 та 50 місця.
Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Гонка переслідування, чоловіки
6 січня
- 1. Ендре Стрьомсгейм (0+0+0+2) 33:04,2
- 2. Стурла Гольм Легрейд (0+1+1+0) +17,8
- 3. Йоганнес Дале-Шевдаль (1+0+0+0) +36,4
- ...
- 31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41,0
- 33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47,2
- 39. Віталій Мандзин (2+0+2+0) +4:13,2
- 50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16,6
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