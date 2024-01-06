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Підручний фінішував на 31 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі

Сьогодні 14:08 131 0
Підручний фінішував на 31 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ендре Стремсгейм виграв спринт в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 31. Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Прима відповідно посіли 33, 39 та 50 місця.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Гонка переслідування, чоловіки
6 січня
  • 1. Ендре Стрьомсгейм (0+0+0+2) 33:04,2
  • 2. Стурла Гольм Легрейд (0+1+1+0) +17,8
  • 3. Йоганнес Дале-Шевдаль (1+0+0+0) +36,4
  • ...
  • 31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41,0
  • 33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47,2
  • 39. Віталій Мандзин (2+0+2+0) +4:13,2
  • 50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16,6

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