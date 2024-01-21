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Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній

Українець допустив 8 промахів на вогневих рубежах
Сьогодні 14:13 329 0
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Друге та третє місце посіли його співвітчизники Йоганнес Дале та Вебйор Сьорум відповідно.

  Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці

Україну представляв лише один біатлоніст - Артем Прима, який допустив 8 промахів на вогневих рубежах та фінішував останнім.

Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Масстарт, чоловіки
21 січня
1. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+1+0+0)  35:51,4
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+1+1)  +10,7
3. Вебйорн Соерум (0+0+0+1)  +14,0
...
30. Артем Прима (2+3+2+1)  +5:33,4

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