Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній

Українець допустив 8 промахів на вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Друге та третє місце посіли його співвітчизники Йоганнес Дале та Вебйор Сьорум відповідно.

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Україну представляв лише один біатлоніст - Артем Прима, який допустив 8 промахів на вогневих рубежах та фінішував останнім.

Кубок світу з біатлону-2023/24

Антгольц, Італія

Масстарт, чоловіки

21 січня

1. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+1+0+0) 35:51,4 2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+1+1) +10,7 3. Вебйорн Соерум (0+0+0+1) +14,0 ... 30. Артем Прима (2+3+2+1) +5:33,4

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