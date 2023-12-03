Самуельссон виграв гонку переслідування в Естерсунді, українці за межами очкової зони

Джерело - Чемпіон.
Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон виграв гонку переслідування у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Другим став німець Філіпп Наврат, третім фінішував Ветле-С'ястад Крістіансен.
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді
У гонці брали участь два українці Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Дудченко фінішував 41-м, а Цибал - 54-м.
Естерсунд, Швеція
Гонка переслідування, чоловіки
3 грудня
- 1. Себастьян Самуельссон (1+1+0+1) 31:38,4
- 2. Філіпп Наврат (0+0+1+1) +5,1
- 3. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0+1+0) +7,2
- ...
- 41. Антон Дудченко (1+2+0+0) +3:48,1
- 54. Богдан Цимбал (2+1+1+1) +6:06,4
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