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Самуельссон виграв гонку переслідування в Естерсунді, українці за межами очкової зони

У гонці брали участь два українці Антон Дудченко та Богдан Цимбал
Сьогодні 17:52 160 0
Самуельссон виграв гонку переслідування в Естерсунді, українці за межами очкової зони

Джерело - Чемпіон.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон виграв гонку переслідування у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другим став німець Філіпп Наврат, третім фінішував Ветле-С'ястад Крістіансен.

  Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Естерсунді

У гонці брали участь два українці Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Дудченко фінішував 41-м, а Цибал - 54-м.

Естерсунд, Швеція
Гонка переслідування, чоловіки
3 грудня
  • 1. Себастьян Самуельссон  (1+1+0+1)  31:38,4
  • 2. Філіпп Наврат  (0+0+1+1)  +5,1
  • 3. Ветле-С'ястад Крістіансен  (0+0+1+0)  +7,2
  • ...
  • 41. Антон Дудченко  (1+2+0+0)  +3:48,1
  • 54. Богдан Цимбал  (2+1+1+1)  +6:06,4

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