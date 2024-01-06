Сімон виграла гонку переслідування, Меркушина піднялася на 24 місце

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 24-е місце на фініші. До залікової зони також потрапила Юлія Джима та Христина Дмитренко - 32-е та 39-е місце відповідно.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап

Обергоф, Німеччина

Гонка переслідування, жінки

6 січня

1. Жюлья Сімон (1+0+0+1) 31:45,2

2. Жустін Бреза-Буше (0+0+1+2) +18,9

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1) +44,4

...

24. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +3:20,1

32. Юлія Джима (0+0+0+1) +3:31,2

39. Христина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08,8

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