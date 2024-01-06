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Сімон виграла гонку переслідування, Меркушина піднялася на 24 місце

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина
Сьогодні 16:20 271 0
Сімон виграла гонку переслідування, Меркушина піднялася на 24 місце
#Анастасія Меркушина, #Жулія Сімон

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулья Сімон здобула перемогу в межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 24-е місце на фініші. До залікової зони також потрапила Юлія Джима та Христина Дмитренко - 32-е та 39-е місце відповідно.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Гонка переслідування, жінки
6 січня
1. Жюлья Сімон (1+0+0+1)  31:45,2
2. Жустін Бреза-Буше (0+0+1+2)  +18,9
3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1)  +44,4
...
24. Анастасія Меркушина (0+0+0+0)  +3:20,1
32. Юлія Джима (0+0+0+1)  +3:31,2
39. Христина Дмитренко (2+0+0+0)  +4:08,8

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