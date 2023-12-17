Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде, Підручний - 26-й

Три місця на п'єдесталі пошані посіли представники Норвегії

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу у масстарті у межах третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.

Другим та третім стали його співвітчизники Йоганнес Дале та Тар'єй Бо.

Єдиним представником України у цій гонці був Дмитро Підручний, він став 26-м.

Кубок світу 2022/23

Ленцергайде, Швейцарія

Чоловіки, масстарт

17 грудня

1. Йоганнес-Тінгнес Бьо (1+0+1+0) 35:00,1

2. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6

3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +21,8

...

26. Дмитро Підручний (1+0+1+1) +2:57,5

Напередодні Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде.

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