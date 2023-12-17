Бо виграв масстарт на Кубку світу в Ленцергайде, Підручний - 26-й

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо здобув перемогу у масстарті у межах третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.
Другим та третім стали його співвітчизники Йоганнес Дале та Тар'єй Бо.
Єдиним представником України у цій гонці був Дмитро Підручний, він став 26-м.
Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Чоловіки, масстарт
17 грудня
1. Йоганнес-Тінгнес Бьо (1+0+1+0) 35:00,1
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6
3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +21,8
...
26. Дмитро Підручний (1+0+1+1) +2:57,5
Напередодні Джима фінішувала дев'ятнадцятою на Кубку світу в Ленцергайде.
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