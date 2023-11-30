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Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14

Антон Дудченко пішов на 3 кола штрафу
Сьогодні 18:20 144 0
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другими стали французи, трійку на п'єдесталі пошани замкнули німецькі біатлоністи.

Збірна України, яку представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко, з трьома штрафними колами фінішувала 14-ю.

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Естафета, Чоловіки
30 листопада
1. Норвегія  (0+7)  1:14:28,4
2. Франція  (0+11)  +20,6
3. Німеччина  (1+16)  +50,5
4. Австрія  (0+2)  +1:44,5
5. Італія  (0+16)  +1:45,0
6. Швеція  (2+16)  +2:17,9
...
14. Україна  (3+9)  +4:58,5

Напередодні жіноча збірна Норвегії виграла естафету.

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