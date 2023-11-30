Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14

Антон Дудченко пішов на 3 кола штрафу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другими стали французи, трійку на п'єдесталі пошани замкнули німецькі біатлоністи.

Збірна України, яку представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко, з трьома штрафними колами фінішувала 14-ю.

Кубок світу 2023/24

Естерсунд, Швеція

Естафета, Чоловіки

30 листопада

1. Норвегія (0+7) 1:14:28,4

2. Франція (0+11) +20,6

3. Німеччина (1+16) +50,5

4. Австрія (0+2) +1:44,5

5. Італія (0+16) +1:45,0

6. Швеція (2+16) +2:17,9

...

14. Україна (3+9) +4:58,5

Напередодні жіноча збірна Норвегії виграла естафету.

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