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Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Сьогодні 16:21 64 0
Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Швейцарка Лєна Хеккі Грос виграла коротку індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в італійському Антгольці.

Француженки Жюлья Сімон та Лу Жанмонно стали другою та третьою відповідно.

Одразу три українських біатлоністки увійшли до двадцятки найкращих - Анастасія Меркішина (13), Юлія Джима (17), Ірина Петренко (18).

Кубок світу з біатлону
Антгольц, 6 етап
Коротка індивідуальна гонка, жінки
19 січня
1.  Лєна Хеккі Гросс  (0+0+0+0)  36:49,0
2.  Жюлья Сімон  (0+1+0+1)  +20,2
3.  Лу Жанмонно  (0+0+1+0)  +31,4
...
13.  Анастасія Меркушина  (0+0+0+1)  +2:00,0
17.  Юлія Джима  (0+0+1+1)  +2:24,3
18.  Ірина Петренко  (1+0+0+1)  +2:36,9
32.  Христина Дмитренко  (0+1+0+2)  +3:36,5
76.  Анна Кривонос  (3+2+0+1)  +7:06,9

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