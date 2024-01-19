Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці

Швейцарка Лєна Хеккі Грос виграла коротку індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в італійському Антгольці.
Француженки Жюлья Сімон та Лу Жанмонно стали другою та третьою відповідно.
Одразу три українських біатлоністки увійшли до двадцятки найкращих - Анастасія Меркішина (13), Юлія Джима (17), Ірина Петренко (18).
Кубок світу з біатлону
Антгольц, 6 етап
Коротка індивідуальна гонка, жінки
19 січня
1. Лєна Хеккі Гросс (0+0+0+0) 36:49,0
2. Жюлья Сімон (0+1+0+1) +20,2
3. Лу Жанмонно (0+0+1+0) +31,4
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13. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +2:00,0
17. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:24,3
18. Ірина Петренко (1+0+0+1) +2:36,9
32. Христина Дмитренко (0+1+0+2) +3:36,5
76. Анна Кривонос (3+2+0+1) +7:06,9
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