Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Другими прийшли італійці, трійку замкнули представники збірної Швеції.

Збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дениса Насико та Дмитра Підручного фінішувала дев'ятою.

Кубок світу з біатлону-2023/24

Антгольц, Італія

Змішана естафета

20 січня

1. Норвегія (0+8) 1:04:36,3

2. Італія (0+5) +22,3

3. Швеція (0+9) +1:07,8

4. Швейцарія (0+8) +1:20,6

5. Франція (0+6) +1:33,5

6. Чехія (1+10) +2:16,6

...

9. Україна (0+12) +3:19,7

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