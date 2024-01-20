Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.
Другими прийшли італійці, трійку замкнули представники збірної Швеції.
Збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дениса Насико та Дмитра Підручного фінішувала дев'ятою.
Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Змішана естафета
20 січня
1. Норвегія (0+8) 1:04:36,3
2. Італія (0+5) +22,3
3. Швеція (0+9) +1:07,8
4. Швейцарія (0+8) +1:20,6
5. Франція (0+6) +1:33,5
6. Чехія (1+10) +2:16,6
...
9. Україна (0+12) +3:19,7
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