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Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті
Сьогодні 17:08 248 0
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Другими прийшли італійці, трійку замкнули представники збірної Швеції.

Збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дениса Насико та Дмитра Підручного фінішувала дев'ятою.

Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Змішана естафета
20 січня
1. Норвегія (0+8)  1:04:36,3
2. Італія (0+5)  +22,3
3. Швеція (0+9)  +1:07,8
4. Швейцарія (0+8)  +1:20,6
5. Франція (0+6)  +1:33,5
6. Чехія (1+10)  +2:16,6
...
9. Україна (0+12)  +3:19,7

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