Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20

Перемогу здобув німець Бенедікт Доль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся чоловічий спринт.

Збірну України у цій гонці представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 22, інші не потрапили до залікової зони

Перемогу здобув німець Бенедікт Доль, другим став Йоганнес Бо з Норвегії, а трійку замкнув інший представник збірної Німеччини Філіпп Наврат.

Кубок світу 2022/23

Ленцергайде, Швейцарія

Чоловіки, Спринт

15 грудня

1. Бенедікт Долль (0+0) 23:15,8 2. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0) +5,4 3. Філіпп Наврат (1+0) +36,8 ... 22. Дмитро Підручний (1+1) +1:29,3 44. Артем Прима (1+1) +2:18,1 45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9 63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1 78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3

Раніше дві українки увійшли до топ-20 спринту.

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