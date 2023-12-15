Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся чоловічий спринт.
Збірну України у цій гонці представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 22, інші не потрапили до залікової зони
Перемогу здобув німець Бенедікт Доль, другим став Йоганнес Бо з Норвегії, а трійку замкнув інший представник збірної Німеччини Філіпп Наврат.
Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Чоловіки, Спринт
15 грудня
1. Бенедікт Долль (0+0) 23:15,8
2. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0) +5,4
3. Філіпп Наврат (1+0) +36,8
...
22. Дмитро Підручний (1+1) +1:29,3
44. Артем Прима (1+1) +2:18,1
45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9
63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1
78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3
Раніше дві українки увійшли до топ-20 спринту.
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