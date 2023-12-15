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Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20

Перемогу здобув німець Бенедікт Доль
Сьогодні 16:32 310 0
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде відбувся чоловічий спринт.

Збірну України у цій гонці представляли: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 22, інші не потрапили до залікової зони

Перемогу здобув німець Бенедікт Доль, другим став Йоганнес Бо з Норвегії, а трійку замкнув інший представник збірної Німеччини Філіпп Наврат.

Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Чоловіки, Спринт
15 грудня
1. Бенедікт Долль  (0+0)  23:15,8
2. Йоганнес-Тінгнес Бо  (1+0)  +5,4
3. Філіпп Наврат  (1+0)  +36,8
...
22. Дмитро Підручний  (1+1)  +1:29,3
44. Артем Прима  (1+1)  +2:18,1
45. Тарас Лесюк  (0+1)  +2:24,9
63. Артем Тищенко  (1+0)  +2:50,1
78. Антон Дудченко  (3+1)  +3:38,3

Раніше дві українки увійшли до топ-20 спринту.

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