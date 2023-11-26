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Вітоцці виграла індивідуальну гонку в Естерсунді, українки за межами топ-20

Другою стала німкеня Франциска Пройс, яка програла 0,1 секунди
Сьогодні 14:02 266 0
Вітоцці виграла індивідуальну гонку в Естерсунді, українки за межами топ-20

Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Вітоцці здобула перемогу в жіночій індивідуальні гонці у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другою стала німкеня Франциска Пройс, яка програла 0,1 секунди. Бронзу завоювала ще одна представниця збірної Німеччини - Ванесса Фогт.

Найкращою серед українок стала Ірина Петренко, яка показала 22-й результат з двома промахами. У залікову зону також потрапила Анна Кривонос - 40.

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Індивідуальна гонка, Жінки
26 листопада
1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0)  44:03,9
2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0)  +0,1
3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0)  +10,1

...

22. Ірина Петренко (0+1+0+1)  +3:00,6
40. Анна Кривонос (0+0+0+2)  +4:08,2
43. Христина Дмитренко (1+0+0+1)  +4:15,6
48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1)  +4:34,6
83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2)  +7:55,9

Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.

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