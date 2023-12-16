Підручний став 20-им у гонці переслідування в Ленцергайде

Йоганнес Бо здобув перемогу у перс'юті

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу у гонці переслідування в межах третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 20-м. Артем Прима і Тарас Лесюк не потрапили до залікової зони.

Кубок світу 2022/23

Ленцергайде, Швейцарія

Чоловіки, Гонка переслідування

16 грудня

1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (0+1+2+0) 32:30,0

2. Ендре Стрьомсгейм (1+0+0+1) + 24,7

3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1

...

20. Дмитро Підручний (0+2+1+0) +2:07,5

52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7

53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1

Напередодні, Анастасія Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде.

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