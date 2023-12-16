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Підручний став 20-им у гонці переслідування в Ленцергайде

Йоганнес Бо здобув перемогу у перс'юті
Сьогодні 16:25 414 0
Підручний став 20-им у гонці переслідування в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу у гонці переслідування в межах третього етапу Кубку світу  у швейцарському Ленцергайде.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 20-м. Артем Прима і Тарас Лесюк не потрапили до залікової зони.

Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Чоловіки, Гонка переслідування
16 грудня
1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (0+1+2+0)  32:30,0
2. Ендре Стрьомсгейм (1+0+0+1)  +  24,7
3. Стурла Легрейд (0+0+0+1)  +29,1
...
20. Дмитро Підручний (0+2+1+0)  +2:07,5
52. Артем Прима (2+1+1+2)  +5:00,7
53. Тарас Лесюк (1+0+1+2)  +5:24,1

Напередодні, Анастасія Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде.

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