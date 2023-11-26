Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу

Лише Тищенко заїхав до очкової зони

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу у швецькому Естерсунді у чоловічій індивідуальній гонці українець Артем Тищенко здобув очки.

У гонці загалом брали участь 5 українців. І лише Тищенко заїхав до очкової зони - 38-е місце. Лесюк, Цимбал, Насико та Дудченко повіли відповідно 49, 52, 54 та 56 місця.

Перемогу у гонці здобув Роман Реєс з Німеччини. Його співвітчизник Юстус Штрелов та норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо фінішували відповідно на другому та третьому місцях у чоловічій індивідуальній гонці.

Кубок світу 2022/23

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, індивідуальна гонка

26 листопада

1. Роман Реєс (0+0+0+1) 51:27,2

2. Юстус Штрелов (0+1+0+0) +12,1

3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +25,0

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38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3

49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4

52. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +4:32,2

54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6

56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6

Раніше Ірина Петренко посіла 22-е місце у жіночій індивідуальній гонці.