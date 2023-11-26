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Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу

Лише Тищенко заїхав до очкової зони
Сьогодні 17:38 169 0
Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу
#Антон Дудченко, #Денис Насико, #Тарас Лесюк, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу у швецькому Естерсунді у чоловічій індивідуальній гонці українець Артем Тищенко здобув очки.

У гонці загалом брали участь 5 українців. І лише Тищенко заїхав до очкової зони - 38-е місце. Лесюк, Цимбал, Насико та Дудченко повіли відповідно 49, 52, 54 та 56 місця.

Перемогу у гонці здобув Роман Реєс з Німеччини. Його співвітчизник Юстус Штрелов та норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо фінішували відповідно на другому та третьому місцях у чоловічій індивідуальній гонці.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, індивідуальна гонка
26 листопада
  • 1. Роман Реєс (0+0+0+1) 51:27,2
  • 2. Юстус Штрелов (0+1+0+0) +12,1
  • 3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +25,0
  • ...
  • 38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3
  • 49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4
  • 52. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +4:32,2
  • 54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6
  • 56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6

Раніше Ірина Петренко посіла 22-е місце у жіночій індивідуальній гонці.

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