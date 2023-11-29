Норвегія виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Другою стали шведські біатлоністки, трійку замкнули німкені

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії у складі Марте Кракстад Йогансен, Юні Арнеклєйв, Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Інгрід-Ландмарк Тандерволд виграла жіночу естафету у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другою стали шведські біатлоністки, трійку замкнули німкені.

Збірна України, яку представляли Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко, зі штрафним колом фінішувала 12-ю.

Кубок світу 2023/24

Естерсунд, Швеція

Естафета, Жінки

29 листопада

1. Норвегія (0+9) 1:18:48,3 2. Швеція (1+9) +41,6 3. Німеччина (0+4) +47,9 4. Швейцарія (0+10) +2:19,9 5. Франція (1+10) +2:23,4 6. Чехія (3+13) +2:47,9 ... 12. Україна (1+9) +6:05,3

Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.

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