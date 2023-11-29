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Норвегія виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Другою стали шведські біатлоністки, трійку замкнули німкені
Сьогодні 17:53 406 0
Норвегія виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії у складі Марте Кракстад Йогансен, Юні Арнеклєйв, Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Інгрід-Ландмарк Тандерволд виграла жіночу естафету у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.

Другою стали шведські біатлоністки, трійку замкнули німкені.

Збірна України, яку представляли Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко, зі штрафним колом фінішувала 12-ю.

Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Естафета, Жінки
29 листопада
1. Норвегія  (0+9)  1:18:48,3
2. Швеція  (1+9)  +41,6
3. Німеччина  (0+4)  +47,9
4. Швейцарія  (0+10)  +2:19,9
5. Франція  (1+10)  +2:23,4
6. Чехія  (3+13)  +2:47,9
...
12. Україна  (1+9)  +6:05,3

Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.

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