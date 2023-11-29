Норвегія виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна за межами топ-10

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії у складі Марте Кракстад Йогансен, Юні Арнеклєйв, Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Інгрід-Ландмарк Тандерволд виграла жіночу естафету у межах першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді.
Другою стали шведські біатлоністки, трійку замкнули німкені.
Збірна України, яку представляли Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко, зі штрафним колом фінішувала 12-ю.
Кубок світу 2023/24
Естерсунд, Швеція
Естафета, Жінки
29 листопада
1. Норвегія (0+9) 1:18:48,3
2. Швеція (1+9) +41,6
3. Німеччина (0+4) +47,9
4. Швейцарія (0+10) +2:19,9
5. Франція (1+10) +2:23,4
6. Чехія (3+13) +2:47,9
...
12. Україна (1+9) +6:05,3
Напередодні Україна стала восьмою у змішаній естафеті.
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