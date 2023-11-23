Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

У програмі Кубка світу з біатлону-2023/24 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочнеться Кубок світу 25 листопада одиничною змішаною естафетою у шведському Естерсунді. Фінальний етап відбудеться у канадському Кенморі.
Чемпіонат світу цього сезону прийме чеське місце Нове-Мєсто (7-18 лютого).
Календар і розклад етапів КС
Етап 1. Естерсунд (Швеція). 25.11 - 3.12
|13:30
|25.11
|Одинична змішана естафета
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|LIVE
|Підсумок
|15:50
|25.11
|Змішана естафета
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| LIVE
|Підсумок
|12:20
|26.11
|Інд. гонка, жінки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|26.11
|Інд. гонка, чоловіки
|20 км
|LIVE
|Підсумок
|16:20
|29.11
|Естафета, чоловіки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|16:20
|30.11
|Естафета, жінки
|4х7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|1.12
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|2.12
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:00
|3.12
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|17:00
|3.12
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 10.12
|12:30
|8.12
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:25
|8.12
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:15
|09.12
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:44
|09.12
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|12:30
|10.12
|Естафета, чоловіки
|4х7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|10.12
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 3. Ленцергайде (Швейцарія). 14.12 - 17.12
|15:15
|14.12
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|15.12
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|16.12
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|16.12
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|17.12
|Мас-старт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|17.12
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 4. Обергоф (Німеччина). 4.01 - 7.01
|13:30
|4.01
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:25
|5.01
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:25
|6.01
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:40
|6.01
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|12:30
|7.01
|Естафета, чоловіки
|4х7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:25
|7.01
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01
|15:30
|10.01
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|11.01
|Естафета, чоловіки
|4х7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|12.01
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|15:30
|13.01
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|14.01
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|14.01
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 6. Антгольц (Італія). 18.01 - 21.01
|15:20
|18.01
|Інд. гонка, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:20
|19.01
|Інд. гонка, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|13:55
|20.01
|Одинична змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|20.01
|Змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
|13:30
|21.01
|Масстарт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|21.01
|Масстарт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 7. Голменколлен (Норвегія). 29.02 - 3.03
|15:15
|29.02
|Інд. гонка, жінки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|15:15
|1.03
|Інд. гонка, чоловіки
|20 км
|LIVE
|Підсумок
|14:20
|2.03
|Масстарт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|16:20
|2.03
|Масстарт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок
|13:45
|3.03
|Одинична змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
|15:45
|3.03
|Змішана естафета
|
|LIVE
|Підсумок
Етап 8. Солт-Лейк-Сіті (США). 8.03 - 10.03
|21:25
|8.03
|Естафета, чоловіки
|4х7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|00:00
|9.03
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|21:25
|9.03
|Естафета, жінки
|4х6 км
|LIVE
|Підсумок
|00:00
|10.03
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|18:00
|10.03
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|19:50
|10.03
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
Етап 9. Кенмор (Канада). 14.03 - 17.03
|18:40
|14.03
|Спринт, жінки
|7,5 км
|LIVE
|Підсумок
|18:40
|15.03
|Спринт, чоловіки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|19:10
|16.03
|Гонка переслід., жінки
|10 км
|LIVE
|Підсумок
|23:10
|16.03
|Гонка переслід., чоловіки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|19:10
|17.03
|Мас-старт, жінки
|12,5 км
|LIVE
|Підсумок
|23:20
|17.03
|Мас-старт, чоловіки
|15 км
|LIVE
|Підсумок