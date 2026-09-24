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Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад та результати матчів

Микола Дендак — 24 вересня 2026, 00:55
FIVB
Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад та результати матчів
FIVB

З 9 до 27 вересня в чотирьох країнах (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія) відбудеться чемпіонат світу Європи 2026 року з волейболу.

За перемогу та путівку на Олімпійські ігри 2028 змагаються 24 національні збірні, серед яких і Україна.

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За результатами жеребкування українці потрапили у групу B, де зіграли з Польщею, Болгарією, Португалією, Ізраїлем та Північною Македонією та здобули 4 перемоги. 

Завдяки цьому команда Рауля Лосано пройшла у плейоф Євро-2026 та в 1/8 фіналу зіграла проти Румунії. Однак сенсаційно програла з рахунком 0:3.

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Груповий етап

Груповий етап проходив за коловою системою, кожна команда зіграла по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройшли до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Група A

  • 10.09 | 🕐22:05 | Італія – Швеція (3:0)
  • 11.09 | 🕐17:00 | Чехія – Греція (3:1)
  • 11.09 | 🕐22:00 | Словенія – Словаччина (3:0)
  • 12.09 | 🕐17:00 | Чехія – Швеція (3:2)
  • 12.09 | 🕐22:05 | Італія – Греція (3:0)
  • 13.09 | 🕐17:00 | Словенія – Швеція (3:0)
  • 13.09 | 🕐22:05 | Італія – Словаччина (3:1)
  • 14.09 | 🕐17:00 | Чехія – Словаччина (3:0)
  • 14.09 | 🕐22:00 | Словенія – Греція (1:3)
  • 15.09 | 🕐17:00 | Греція – Швеція (3:1)
  • 15.09 | 🕐22:05 | Італія – Чехія (3:1)
  • 16.09 | 🕐17:00 | Словаччина – Швеція (1:3)
  • 16.09 | 🕐22:00 | Словенія – Чехія (3:1)
  • 17.09 | 🕐17:00 | Греція – Словаччина (3:1)
  • 17.09 | 🕐22:05 | Італія – Словенія (3:2)

Група B

  • 09.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Північна Македонія (3:0)
  • 10.09 | 🕐16:00 | Польща – Португалія (3:0)
  • 10.09 | 🕐19:00 | Україна – Ізраїль (3:1)
  • 11.09 | 🕐16:00 | Україна – Північна Македонія (3:0)
  • 11.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Португалія (3:0)
  • 12.09 | 🕐16:00 | Польща – Ізраїль (3:0)
  • 12.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Україна (1:3)
  • 13.09 | 🕐16:00 | Португалія – Ізраїль (2:3)
  • 13.09 | 🕐19:00 | Польща – Північна Македонія (3:0)
  • 14.09 | 🕐16:00 | Україна – Португалія (3:0)
  • 14.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Ізраїль (3:1)
  • 15.09 | 🕐16:00 | Португалія – Північна Македонія (3:0)
  • 15.09 | 🕐19:00 | Польща – Україна (3:0)
  • 16.09 | 🕐16:00 | Ізраїль – Північна Македонія (0:3)
  • 16.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Польща (3:2)
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Група C

  • 10.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Данія (3:0)
  • 11.09 | 🕐17:00 | Нідерланди – Бельгія (1:3)
  • 11.09 | 🕐20:00 | Сербія – Естонія (3:1)
  • 12.09 | 🕐15:00 | Нідерланди – Данія (0:3)
  • 12.09 | 🕐18:00 | Бельгія – Фінляндія (2:3)
  • 13.09 | 🕐15:00 | Естонія – Данія (0:3)
  • 13.09 | 🕐18:00 | Сербія – Фінляндія (0:3)
  • 14.09 | 🕐17:00 | Сербія – Нідерланди (3:2)
  • 14.09 | 🕐20:00 | Бельгія – Естонія (3:1)
  • 15.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Данія (3:1)
  • 15.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Фінляндія (2:3)
  • 16.09 | 🕐17:00 | Сербія – Данія (3:2)
  • 16.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Естонія (1:3)
  • 17.09 | 🕐17:00 | Сербія – Бельгія (0:3)
  • 17.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Естонія (2:3)

Група D

  • 09.09 | 🕐20:00 | Румунія – Латвія (1:3)
  • 10.09 | 🕐17:00 | Франція – Швейцарія (3:0)
  • 10.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Німеччина (1:3)
  • 11.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Латвія (3:0)
  • 11.09 | 🕐20:00 | Румунія – Швейцарія (1:3)
  • 12.09 | 🕐17:00 | Франція – Туреччина (3:0)
  • 12.09 | 🕐20:00 | Німеччина – Румунія (3:2)
  • 13.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Швейцарія (3:0)
  • 13.09 | 🕐20:00 | Франція – Латвія (3:1)
  • 14.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Швейцарія (3:1)
  • 14.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Румунія (1:3)
  • 15.09 | 🕐17:00 | Швейцарія – Латвія (3:1)
  • 15.09 | 🕐20:00 | Франція – Німеччина (3:0)
  • 16.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Латвія (1:3)
  • 16.09 | 🕐20:00 | Франція – Румунія (2:3)

Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 19-21 вересня, чвертьфінали – на 22-23 вересня, півфінали відбудуться 25 вересня, а фінал та матч за третє місце – 26-го.

1/8 фіналу

  • 19.09 | 🕐16:00 | Польща – Латвія (3:0)
  • 19.09 | 🕐19:00 | Німеччина – Болгарія (3:2)
  • 20.09 | 🕐16:00 | Україна Румунія (0:3)
  • 20.09 | 🕐17:00 | Фінляндія – Греція (3:2)
  • 20.09 | 🕐19:00 | Франція – Португалія (3:0)
  • 20.09 | 🕐22:05 | Італія – Данія (3:0)
  • 21.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Чехія (3:1)
  • 21.09 | 🕐22:00 | Словенія – Сербія (3:0)

1/4 фіналу

  • 22.09 | 🕐16:00 | Франція – Румунія (3:0)
  • 22.09 | 🕐19:00 | Польща – Німеччина (3:0)
  • 23.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Словенія (1:3)
  • 23.09 | 🕐22:05 | Італія – Фінляндія (2:3)

1/2 фіналу

  • 25.09 | 🕐17:00 | Словенія – Польща
  • 25.09 | 🕐17:00 | Фінляндія – Франція
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