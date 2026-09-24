Чемпіонат Європи 2026 з волейболу: розклад та результати матчів

З 9 до 27 вересня в чотирьох країнах (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія) відбудеться чемпіонат світу Європи 2026 року з волейболу.

За перемогу та путівку на Олімпійські ігри 2028 змагаються 24 національні збірні, серед яких і Україна.

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За результатами жеребкування українці потрапили у групу B, де зіграли з Польщею, Болгарією, Португалією, Ізраїлем та Північною Македонією та здобули 4 перемоги.

Завдяки цьому команда Рауля Лосано пройшла у плейоф Євро-2026 та в 1/8 фіналу зіграла проти Румунії. Однак сенсаційно програла з рахунком 0:3.

Груповий етап

Груповий етап проходив за коловою системою, кожна команда зіграла по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройшли до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Група A

10.09 | 🕐22:05 | Італія – Швеція ( 3:0 )

– Швеція ( ) 11.09 | 🕐17:00 | Чехія – Греція ( 3:1 )

– Греція ( ) 11.09 | 🕐22:00 | Словенія – Словаччина ( 3:0 )

– Словаччина ( ) 12.09 | 🕐17:00 | Чехія – Швеція ( 3:2 )

– Швеція ( ) 12.09 | 🕐22:05 | Італія – Греція ( 3:0 )

– Греція ( ) 13.09 | 🕐17:00 | Словенія – Швеція ( 3:0 )

– Швеція ( ) 13.09 | 🕐22:05 | Італія – Словаччина ( 3:1 )

– Словаччина ( ) 14.09 | 🕐17:00 | Чехія – Словаччина ( 3:0 )

– Словаччина ( ) 14.09 | 🕐22:00 | Словенія – Греція ( 1:3 )

( ) 15.09 | 🕐17:00 | Греція – Швеція ( 3:1 )

– Швеція ( ) 15.09 | 🕐22:05 | Італія – Чехія ( 3:1

– Чехія ( 16.09 | 🕐17:00 | Словаччина – Швеція ( 1:3 )

( ) 16.09 | 🕐22:00 | Словенія – Чехія ( 3:1 )

– Чехія ( ) 17.09 | 🕐17:00 | Греція – Словаччина ( 3:1 )

– Словаччина ( ) 17.09 | 🕐22:05 | Італія – Словенія (3:2)

Група B

09.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Північна Македонія ( 3:0 )

– Північна Македонія ( ) 10.09 | 🕐16:00 | Польща – Португалія ( 3:0 )

– Португалія ( ) 10.09 | 🕐19:00 | Україна – Ізраїль ( 3:1 )

– Ізраїль ( ) 11.09 | 🕐16:00 | Україна – Північна Македонія ( 3:0 )

– Північна Македонія ( ) 11.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Португалія ( 3:0 )

– Португалія ( ) 12.09 | 🕐16:00 | Польща – Ізраїль ( 3:0 )

– Ізраїль ( ) 12.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Україна (1:3 )

) 13.09 | 🕐16:00 | Португалія – Ізраїль ( 2:3 )

( ) 13.09 | 🕐19:00 | Польща – Північна Македонія ( 3:0 )

– Північна Македонія ( ) 14.09 | 🕐16:00 | Україна – Португалія ( 3:0 )

– Португалія ( ) 14.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Ізраїль ( 3:1 )

– Ізраїль ( ) 15.09 | 🕐16:00 | Португалія – Північна Македонія ( 3:0 )

– Північна Македонія ( ) 15.09 | 🕐19:00 | Польща – Україна ( 3:0 )

– Україна ( ) 16.09 | 🕐16:00 | Ізраїль – Північна Македонія ( 0:3 )

( ) 16.09 | 🕐19:00 | Болгарія – Польща (3:2)

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Група C

10.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Данія ( 3:0 )

– Данія ( ) 11.09 | 🕐17:00 | Нідерланди – Бельгія ( 1:3 )

( ) 11.09 | 🕐20:00 | Сербія – Естонія ( 3:1 )

– Естонія ( ) 12.09 | 🕐15:00 | Нідерланди – Данія ( 0:3 )

( ) 12.09 | 🕐18:00 | Бельгія – Фінляндія ( 2:3 )

( ) 13.09 | 🕐15:00 | Естонія – Данія ( 0:3 )

( ) 13.09 | 🕐18:00 | Сербія – Фінляндія ( 0:3 )

( ) 14.09 | 🕐17:00 | Сербія – Нідерланди ( 3:2 )

– Нідерланди ( ) 14.09 | 🕐20:00 | Бельгія – Естонія ( 3:1 )

– Естонія ( ) 15.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Данія ( 3:1 )

– Данія ( ) 15.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Фінляндія ( 2:3 )

( ) 16.09 | 🕐17:00 | Сербія – Данія ( 3:2 )

– Данія ( ) 16.09 | 🕐20:00 | Нідерланди – Естонія ( 1:3 )

( ) 17.09 | 🕐17:00 | Сербія – Бельгія ( 0:3 )

( ) 17.09 | 🕐20:00 | Фінляндія – Естонія (2:3)

Група D

09.09 | 🕐20:00 | Румунія – Латвія ( 1:3 )

( ) 10.09 | 🕐17:00 | Франція – Швейцарія ( 3:0 )

– Швейцарія ( ) 10.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Німеччина ( 1:3 )

( ) 11.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Латвія ( 3:0 )

– Латвія ( ) 11.09 | 🕐20:00 | Румунія – Швейцарія ( 1:3 )

( ) 12.09 | 🕐17:00 | Франція – Туреччина ( 3:0 )

– Туреччина ( ) 12.09 | 🕐20:00 | Німеччина – Румунія ( 3:2 )

– Румунія ( ) 13.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Швейцарія ( 3:0 )

– Швейцарія ( ) 13.09 | 🕐20:00 | Франція – Латвія ( 3:1 )

– Латвія ( ) 14.09 | 🕐17:00 | Німеччина – Швейцарія ( 3:1 )

– Швейцарія ( ) 14.09 | 🕐20:00 | Туреччина – Румунія ( 1:3 )

( ) 15.09 | 🕐17:00 | Швейцарія – Латвія ( 3:1 )

– Латвія ( ) 15.09 | 🕐20:00 | Франція – Німеччина ( 3:0 )

– Німеччина ( ) 16.09 | 🕐17:00 | Туреччина – Латвія ( 1:3 )

( ) 16.09 | 🕐20:00 | Франція – Румунія (2:3)

Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 19-21 вересня, чвертьфінали – на 22-23 вересня, півфінали відбудуться 25 вересня, а фінал та матч за третє місце – 26-го.

1/8 фіналу

19.09 | 🕐16:00 | Польща – Латвія ( 3:0 )

– Латвія ( ) 19.09 | 🕐19:00 | Німеччина – Болгарія ( 3:2 )

– Болгарія ( ) 20.09 | 🕐16:00 | Україна – Румунія ( 0:3 )

– ( ) 20.09 | 🕐17:00 | Фінляндія – Греція ( 3:2 )

– Греція ( ) 20.09 | 🕐19:00 | Франція – Португалія ( 3:0 )

– Португалія ( ) 20.09 | 🕐22:05 | Італія – Данія ( 3:0 )

– Данія ( ) 21.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Чехія ( 3:1 )

– Чехія ( ) 21.09 | 🕐22:00 | Словенія – Сербія (3:0)

1/4 фіналу

22.09 | 🕐16:00 | Франція – Румунія ( 3:0 )

– Румунія ( ) 22.09 | 🕐19:00 | Польща – Німеччина ( 3:0 )

– Німеччина ( ) 23.09 | 🕐17:00 | Бельгія – Словенія ( 1:3 )

( ) 23.09 | 🕐22:05 | Італія – Фінляндія (2:3)

1/2 фіналу