Україна розібралась із Північною Македонією, Португалія поступилась Болгарії на Євро-2026
У п'ятницю, 11 вересня, відбулася низка матчів другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з волейболу.
Розпочала день перемога збірної України над Північною Македонією. Перші два сети "синьо-жовті" виграли з перевагою у три очки, а вже у заключній партії команда Рауля Лосано розтрощила суперників із рахунком – 25:10. Ознайомитися із повним звітом цього матчу ви можете за цим посиланням.
Згодом Бельгія здолала Нідерланди, поступившись лише у другому сеті. Чехи з аналогічним рахунком переграли команду Греції. Німеччина ж впевнено здобула перемогу над Латвією.
А от Португалія зазнала поразки від Болгарії. Балканська команда із солідною перевагою переграла своїх суперників у всіх трьох партіях. Обидві ці команди перебувають в групі "B" зі збірною України, й наразі Болгарія посідає перше місце в таблиці.
"Леви" та "синьо-жовті" за підсумками двох турів мають по 6 очок, проте підопічні Рауля Лосано перебувають на другій сходинці через один програний сет в стартовому матчі проти Ізраїлю (3:1).
Україна – Північна Македонія 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)
Португалія – Болгарія 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)
Група C
Нідерланди – Бельгія 1:3 (14:25, 25:18, 17:25, 14:25)
Група D
Німеччина – Латвія 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)
Зазначимо, що наразі тривають матчі Сербія – Естонія та Швейцарія – Румунія. Також о 22:00 за київським часом розпочнеться зустріч Словаччина – Словенія.
Нагадаємо, що у першому турі Україна дотиснула Ізраїль, а Італія та Польща здобули розгромні перемоги.