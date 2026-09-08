Рауль Лосано: Я ніколи не вважаю суперника слабшим

10 вересня чоловіча збірна України з волейболу стартує на чемпіонаті Європи 2026. Після яскравого дебюту в Лізі націй, де "синьо-жовті" не лише перемагали топових суперників, а й двічі нав'язували серйозну боротьбу Польщі, очікування від команди перед континентальною першістю – як ніколи високі.

Цього разу на кону буде не лише титул чемпіона Європи, а й перша путівка на Олімпійські ігри 2028. Україна потрапила до непростої групи разом із Польщею, Болгарією, Португалією та Ізраїлем, однак має достатньо класу, аби боротися за високі позиції.

Для команди Рауля Лосано турнір стане черговою можливістю переписати історію: найкращим результатом України на чемпіонатах Європи залишається вихід до чвертьфіналу. Перед стартом Євро ми поспілкувалися з головним тренером збірної України про перший матч проти Ізраїлю, рівень суперників, протистояння з Польщею та цілі команди на турнірі.

– Перший матч нашої команди на чемпіонаті Європи відбудеться 10 числа. Як команда підходить до цього матчу?

– Перший матч завжди має свої виклики: новий стадіон, освітлення, хвилювання перед дебютом тощо. Ми почуваємося добре та прагнемо розпочати.

– Перший матч проти Ізраїлю – команди, яка має нижчий рейтинг, ніж ми. Чи це хороший спосіб – стартувати з такого поєдинку, аби розігрітися перед іншими матчами?

– Хто вирішує, хто слабший, а хто сильніший? Це серйозна помилка – недооцінювати будь-яку команду. Я ніколи не вважаю суперника слабшим.

Рауль Лосано ФВУ

– Болгарія, Польща, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль: як ви оцінюєте нашу групу та наші шанси на кваліфікацію?

– Збалансована та складна група. Можуть бути неочікувані результати. Це чемпіонат Європи, і ми граємо проти дуже сильних команд, таких як Польща та Болгарія, але я не вважаю жодну команду слабкою.

– Чи буде матч проти Польщі гарною нагодою для реваншу після поразки цій команді у Лізі націй?

– У таких видах спорту, як волейбол, я не використовую слово "реванш"... Фінал з трьох матчів може мати дві фази. У нашому випадку Польща грала краще і заслужено перемогла нас. Жоден результат не змінює матч, який вже був зіграний. Реваншу немає... Сподіваюся, ми гратимемо краще як команда...

– Збірна України братиме участь у фінальній фазі турніру вчетверте поспіль. У попередніх чотирьох чемпіонатах ми виходили до плейоф. Які цілі команди цього разу?

– Перший крок – виграти перший матч. Потім, крок за кроком, ми кваліфікуємося до наступного раунду. Це будуть складні матчі.

Нагадаємо, на Євро-2026 за трофей змагатимуться 24 збірні, які поділені на 4 групи. До наступного раунду з кожної проб'ються по 4 найкращі команди.

Збірна України проведе 5 матчів у період з 10 по 15 вересня. Напередодні була оголошена заявка "синьо-жовтих" на турнір.