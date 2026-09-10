Збірна України перемогла Ізраїль на старті Євро-2026

Збірна України з волейболу здобула перемогу над командою Ізраїля у першому матчі групового етапу на чемпіонаті Європи 2026.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Попри такий результат, початок гри був слабким від України. Підопічні Рауля Лосано не могли провести жодної вдалої атаки протягом перших семи розіграшів, відпустивши суперника у відрив +5.

Однак ближче до середини першого сету "синьо-жовті" перехопили ініціативу та спершу зрівняли рахунок, а згодом і вийшли вперед, забравши у підсумку стартову партію.

Другий сет вже проходив за більшої переваги України, який вона конвертувала у комфортну перемогу 25:19.

А ось потенційно вирішальна партія проходила за абсолютної рівності. Команди не відпускали одне одного на відстань більше двох очок. Так було до рахунку 13:13, після чого Ізраїль забрав серію розіграшів та втримав перевагу до кінця.

Таким чином гра перейшла у четвертий сет, де "синьо-жовті" не залишили шансів супернику та вирвали перемогу в грі.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

1 тур, 10 вересня

Ізраїль – Україна 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Зауважимо, що раніше Польща та Болгарія здобули перемоги з рахунком 3:0. Саме ці збірні є головними конкурентами для України. Додамо, що з групи вийдуть 4 найкращі збірні.

Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.