Збірна України здобула другу перемогу на Євро-2026

У п'ятницю, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу переграла Північну Македонію у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Україна виграла перші два сети у Північної Македонії з однаковим рахунком – 25:22. У другій партії українці мали перевагу, але дозволили супернику набрати 10 очок на власних помилках.

У вирішальному третьому сеті "синьо-жовті" розтрощили суперників, здобувши перемогу з перевагою у +15.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

2 тур, 11 вересня

Україна – Північна Македонія 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Нагадаємо, напередодні команда Рауля Лосано стартувала на Євро-2026 із нелегкої перемоги над суперниками з Ізраїлю (3:1). Після матчу лідер української збірної Олег Плотницький оцінив складну звитягу, тоді як догравальник Дмитро Янчук прокоментував свою травму, якої зазнав під час поєдинку.

Наступний матч українці на турнірі зіграють у суботу, 12 вересня, проти Болгарії. Початок – о 19:00 за київським часом.