Світоліна і ще п'ять українок зіграють матчі турніру в Мадриді 23 квітня: відомий час

Шість українських тенісисток вийдуть на грунтові корти Мадрида 23 квітня, щоб зіграти чергові матчі турніру серії WTA 1000. Четверо з них проведуть поєдинки другого кола одиночного розряду, а двоє – стартові ігри дуетів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) протистоятиме угорці Анні Бондар (63). Спортсменки зустрічалися тричі минулого року, два рази перемогла наша тенісистка.

Юлія Стародубцева (53) зіграє проти румунки Жаклін Крістіан (33). У двох попередніх очних матчах сильнішою була Крістіан.

На Дар'ю Снігур (98) очікує складне випробування четвертим номером світового рейтингу Ігою Швьонтек із Польщі. Раніше вони між собою не грали.

Суперницею Ангеліни Калініної стане чешка Марі Бузкова (24), яка веде в очних зустрічах з рахунком 1:0.

Марта Костюк разом із данкою Кларою Таусон проведуть поєдинок проти індонезійського дуету Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен.

Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик спробують поборотися з другими сіяними чешкою Катериною Синяковою та іншою представницею США Тейлор Таунсенд.

Розклад матчів українок у Мадриді на 22 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло одиночного розряду

12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина), корт Arantxa Sanchez Stadium, 1-м запуском.

12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія), корт Court 5, 1-м запуском.

14:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Manolo Santana Stadium, 2-м запуском, після матчу Карреньо Буста – Фучович.

15:00*. Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Бузкова (Чехія), корт Court 7, 3-м запуском, після матчу Ван – Самсон.

Перше коло парного розряду

15:00*. Марта Костюк (Україна)/Клара Таусон (Данія) – Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен (Індонезія), корт Court 8, 3-м запуском, після матчу Попирін – Дамм.

18:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США), корт Court 7, 5-м запуском, після матчу Гофф/Монтгомері – Хромачова/Олмос.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

