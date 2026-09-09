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Збірна Болгарії впевнено перемогла Північну Македонію у стартовому матчі ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 9 вересня 2026, 20:30
Збірна Болгарії впевнено перемогла Північну Македонію у стартовому матчі ЧЄ-2026
cev.eu

У середу, 9 вересня, стартував чоловічий чемпіонат Європи-2026 з волейболу, у першому матчі якого Болгарія обіграла Північну Македонію.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Зазначимо, що обидві команди є конкурентами збірної України по групі В.

Пізніше відбудеться стартовий поєдинок групи D, у якому Румунія зіграє проти Латвії.

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу
1-й тур, група В

Болгарія – Північна Македонія 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)

Група D

  • Румунія – Латвія

Нагадаємо, збірна України свій перший матч проведе 10 вересня проти Ізраїлю. Початок о 19:00 за київським часом. З повним розкладом турніру можна ознайомитися ТУТ.

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