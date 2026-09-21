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Бельгія здолала Чехію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2026

Олексій Мурзак — 21 вересня 2026, 19:08
Бельгія здолала Чехію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2026
cev.eu

Збірна Бельгії стала черговим чвертьфіналістом чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

У матчі 1/8 фіналу бельгійці перемогли Чехію з рахунком 3:1.

Чехи краще розпочали поєдинок і виграли першу партію – 25:20. У напруженому другому сеті Бельгія відновила рівновагу – 26:24, після чого впевнено забрала дві наступні партії – 25:14 та 25:15.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став бельгієць Ферре Реггерс, який набрав 24 очки. Також він виконав два ейси та поставив чотири результативні блоки. Сем Деру записав до свого активу 17 балів.

У складі Чехії по 14 очок набрали Патрік Індра та Лукаш Вашина.

У чвертьфіналі Бельгія зустрінеться з переможцем протистояння Словенія – Сербія. Цей поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи-2026
Чоловіки. 1/8 фіналу

Бельгія – Чехія 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

Раніше збірна України завершила виступи на Євро-2026, поступившись Румунії в 1/8 фіналу.

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