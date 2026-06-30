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Одна українка зіграє на Вімблдоні 1 липня: визначився час початку матчу

Станіслав Матусевич — 30 червня 2026, 22:39
Одна українка зіграє на Вімблдоні 1 липня: визначився час початку матчу
Даяна Ястремська
Getty images

1 липня, у третій змагальний день Вімблдона, лише одна українка вийде на корт Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

Даяна Ястремська (67) проведе матч другого кола одиночного розряду проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (52). Тенісистки тричі грали між собою, українка виграла лише раз. Це сталося місяць тому в півфіналі грунтового челенджеру в Пармі.

Зазначимо, що минулого сезону Ястремську в третьому колі Вімблдона зупинила саме Бузас Манейро.

Розклад матчу Ястремської на Вімблдоні на 1 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло
15:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Court 14, 2-м запуском, після матчу Гуркач – Офнер.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що окрім Ястремської до другого кола Вімблдона пройшли українки Дар'я Снігур (77) і Марта Костюк (13).

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