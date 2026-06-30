Одна українка зіграє на Вімблдоні 1 липня: визначився час початку матчу

1 липня, у третій змагальний день Вімблдона, лише одна українка вийде на корт Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

Даяна Ястремська (67) проведе матч другого кола одиночного розряду проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (52). Тенісистки тричі грали між собою, українка виграла лише раз. Це сталося місяць тому в півфіналі грунтового челенджеру в Пармі.

Зазначимо, що минулого сезону Ястремську в третьому колі Вімблдона зупинила саме Бузас Манейро.

Розклад матчу Ястремської на Вімблдоні на 1 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £26,736,000

Друге коло

15:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Court 14, 2-м запуском, після матчу Гуркач – Офнер.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом