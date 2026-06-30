Одна українка зіграє на Вімблдоні 1 липня: визначився час початку матчу
1 липня, у третій змагальний день Вімблдона, лише одна українка вийде на корт Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.
Даяна Ястремська (67) проведе матч другого кола одиночного розряду проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (52). Тенісистки тричі грали між собою, українка виграла лише раз. Це сталося місяць тому в півфіналі грунтового челенджеру в Пармі.
Зазначимо, що минулого сезону Ястремську в третьому колі Вімблдона зупинила саме Бузас Манейро.
Розклад матчу Ястремської на Вімблдоні на 1 липня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що окрім Ястремської до другого кола Вімблдона пройшли українки Дар'я Снігур (77) і Марта Костюк (13).