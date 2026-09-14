Четверта перемога поспіль: збірна України розгромила Португалію на Євро-2026
Збірна України з волейболу здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У четвертому матчі групового етапу українці розгромили команду Португалії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
При тому перший сет розпочинався невдало для підопічних Рауля Лосано – команда програла перші три розіграші. Однак миттєво відповіла зусиллями Олега Плотницького та швидко вийшла вперед, забравши у підсумку перемогу.
Друга партія виявилася ще більш переконливою для "синьо-жовтих", попри ідентичний підсумковий результат (25:18). А ось третій сет розпочинався у рівній боротьбі.
Так було до рахунку 12:12, після чого Україна забрала одразу 3 розіграші поспіль. Цієї переваги вистачило, аби довести гру до впевненої перемоги.
Найкращими гравцями у складі збірної України стали зірковий Олег Плотницький, який набрав найбільше очок у грі, та Дмитро Янчук з найбільшою кількістю ейсів.
Чемпіонат Європи-2026, Група B
4 тур, 14 вересня
Україна – Португалія 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)
Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.
Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.
"Синьо-жовті" також зіграють на груповому раунді проти Польщі. Зустріч відбудеться 15 вересня, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.