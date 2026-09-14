Четверта перемога поспіль: збірна України розгромила Португалію на Євро-2026

Збірна України з волейболу здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У четвертому матчі групового етапу українці розгромили команду Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

При тому перший сет розпочинався невдало для підопічних Рауля Лосано – команда програла перші три розіграші. Однак миттєво відповіла зусиллями Олега Плотницького та швидко вийшла вперед, забравши у підсумку перемогу.

Друга партія виявилася ще більш переконливою для "синьо-жовтих", попри ідентичний підсумковий результат (25:18). А ось третій сет розпочинався у рівній боротьбі.

Так було до рахунку 12:12, після чого Україна забрала одразу 3 розіграші поспіль. Цієї переваги вистачило, аби довести гру до впевненої перемоги.

Найкращими гравцями у складі збірної України стали зірковий Олег Плотницький, який набрав найбільше очок у грі, та Дмитро Янчук з найбільшою кількістю ейсів.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

4 тур, 14 вересня

Україна – Португалія 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.

"Синьо-жовті" також зіграють на груповому раунді проти Польщі. Зустріч відбудеться 15 вересня, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.