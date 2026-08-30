Дві українки зіграють матчі першого кола US Open 31 серпня

Дар'я Снігур (45) і Ангеліна Калініна (51) проведуть стартові матчі US Open у другий ігровий день турніру, 31 серпня.

Снігур зустрінеться із "нейтральною" шістнадцятою ракеткою світу Діаною Шнайдер. Тенісистки раніше не грали одна проти одної.

Суперницею Калініної стане переможниця кваліфікації, японка Хімено Сакацуме (144). Вони також уперше проведуть очний поєдинок.

Розклад матчів українок на US Open на 31 серпня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло





18:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія), корт Court 15, 1-м запуском.

20:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Віртанен – Рубльов.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що Марта Костюк стала першою з українок, хто подолав бар'єр першого кола на US Open.