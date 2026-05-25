Три українки зіграють стартові матчі Ролан Гаррос: анонс поєдинків на 26 травня

Станіслав Матусевич — 25 травня 2026, 20:32
26 травня, у третій змагальний день Ролан Гаррос, на корти Парижа вийдуть три українські тенісистки. Ангеліна Калініна (60) та Олександра Олійникова (65) зіграють стартові матчі одиночного розряду, а Людмила Кіченок виступить у парі.

Калініна зустрінеться з француженкою Діан Паррі (92). Тенісистки провели між собою чотири поєдинки, у трьох із них перемагала українка.

Суперницею Олійникової стане росіянка Єлена Пріданкіна (218), яка пробилася на турнір через сито кваліфікації. Гравчині раніше одна з одною не грали.

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик отримали 9 номер посіву в парах. Вони стартуватимуть проти дуету Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос 26 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло одиночного розряду
15:30*. Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція), корт Court 7, 3-м запуском, після матчу Фругвіртова – Жакмо.
17:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Єлена Пріданкіна (-), корт Court 9, 4-м запуском, після матчу Перес/Схюрс – Бултер/Путінцева.

Перше коло парного розряду
12:00. Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-), корт Court 4, 1-м запуском.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що раніше у друге коло Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (55) і Дар'я Снігур (93)

