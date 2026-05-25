Три українки зіграють стартові матчі Ролан Гаррос: анонс поєдинків на 26 травня
26 травня, у третій змагальний день Ролан Гаррос, на корти Парижа вийдуть три українські тенісистки. Ангеліна Калініна (60) та Олександра Олійникова (65) зіграють стартові матчі одиночного розряду, а Людмила Кіченок виступить у парі.
Калініна зустрінеться з француженкою Діан Паррі (92). Тенісистки провели між собою чотири поєдинки, у трьох із них перемагала українка.
Суперницею Олійникової стане росіянка Єлена Пріданкіна (218), яка пробилася на турнір через сито кваліфікації. Гравчині раніше одна з одною не грали.
Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик отримали 9 номер посіву в парах. Вони стартуватимуть проти дуету Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос 26 травня
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що раніше у друге коло Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (55) і Дар'я Снігур (93)