Україна серед претендентів, і не просто так: прев’ю чемпіонату Європи 2026

Лише наприкінці липня збірна України боролася у першому для себе плейоф Ліги націй, нав'язавши серйозну боротьбу гегемону – команді Польщі. Минув місяць, і тепер ці колективи зустрінуться знову, вже на чемпіонаті Європи.

Цьогорічна континентальна першість пройде з 9 до 27 вересня та матиме особливе значення, адже на ній розігруватиметься перша путівка на Олімпійські ігри 2028 – ліцензію отримає країна-переможець.

Та, що найголовніше, наша національна команда має серйозні шанси на те, аби переписати історію. Найкращим результатом України за всі роки є чвертьфінал Євро. Зараз саме час піднімати ставки.

В цьому матеріалі ми детально розповімо, хто буде суперником збірної України на груповому етапі, який формат турніру та на що може розраховувати наша команда.

Формат чемпіонату Європи 2026

На турнірі змагатимуться одразу 24 національні збірні. Прямі путівки отримали господарі (Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія), а також 8 команд за підсумками попереднього чемпіонату Європи, серед яких була й Україна. Решта ж долали відбір.

Господарі змагання потрапили у 4 різні групи та особисто обрали собі по одному супернику. Таким чином Італія обрала у групу A Швецію, Болгарія – у групу B Північну Македонію, Фінляндія – у групу C Естонію, а Румунія – Латвію.

Для подальшого розподілу команд провели жеребкування, за підсумком якого Україна потрапила у групу B до Болгарії (пішли слідами жіночої збірної). Разом із Польщею, Португалією та Ізраїлем.

Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Фаворити чемпіонату Європи 2026

Будьмо відверті, якщо континентальну першість виграє не Польща – це вже буде сенсацією. Команда є чинним чемпіоном Європи, двічі поспіль виграла Лігу націй, а ще й здобула "бронзу" чемпіонату світу-2025.

Так різко злетіти до найвищого рівня та, що головне, закріпитися – мало хто зможе. Особливо цінно те, що перший крок команді допоміг зробити теперішній тренер збірної України – Рауль Лосано. Хтозна, можливо й на нас чекає таке майбутнє.

Рауль Лосано ФВУ

Але ми відволіклися.

Якщо ж раптом переможцем буде не Польща, то точно Італія! Фіналісти попереднього Євро, чемпіони останнього ЧС, срібні призери Ліги націй-2025 та друга команда світового рейтингу після, очевидно, поляків.

Навіть тріумф Словенії (4-та збірна світу, бронзові медалісти ЛН-2026) вже сприйматиметься дивом. Як і Франції, Болгарії, Туреччини чи… України. Всі ці збірні, зокрема й ми, мають шанси на успіх, хоча у такий підсумок важко повірити…

Україна на чемпіонаті Європи 2026

…Особливо за присутності Польщі та Італії, адже до апеннінців приєдналися зіркові гравці Симоне Джаннеллі та Алессандро Мікелетто, які пропустили більшу частину Ліги націй. Потрібно диво.

З іншого боку, Україна вже показала, що може його зробити – перемогти почергово Бразилію (3 команда світу) та Італію (2 команда світу) – чим не диво? А ще й двічі за два місяці нав'язати боротьбу полякам (поразки 2:3 та 1:3).

Коли говорять про сучасну збірну України – часто вживають термін "золоте покоління". І й справді, у команді зібралися дійсно волейбольні зірки, кожен з яких міг би підсилити клуби з топ-чемпіонатів.

Олег Плотницький, наприклад, вже зараз грає за Перуджу – команду, що два останні сезони виграє Лігу чемпіонів, а сам українець потрапляє у символічну збірну. Юрій Семенюк є лідером Проєкту Варшава, що теж грав у фіналі чотирьох ЛЧ.

Також в України є Дмитро Янчук – лідер Ліги націй за ейсами, Василь Тупчій (лідер збірної України за кількістю очок у ЛН-2026) та Ілля Ковальов, який, щоправда, пропустить турнір через пошкодження.

Дмитро Янчук FIVB

І керує цими гравцями досвідчений, успішний та титулований наставник – Рауль Лосано. Саме з його приходом команда дебютувала в Лізі націй, де одразу показала найвищий рівень.

Для підвищення статусу команді не вистачає лише двох якісних гравців – зв'язуючого та ліберо – так, до складу повернувся Бойко, але він після операції, і не відомо у якій формі перебуває.

Пампушко показував якісну гру в окремих поєдинках Ліги націй, але у порівнянні з ліберо інших колективів стає зрозуміло, що в України ця позиція потребує підсилення. Ми часто програвали зустрічі саме на прийомі – якщо він невдалий, то важче віддати якісний пас. Суперникам же, навпаки, значно простіше виставити грізний блок.

Синиця (основний зв'язуючий) має чудову подачу, систематично заробляє очки ейсами, але часто невдало доводить м'яч до партнерів, через що атакувати стає значно важче. Особливо це було помітно у 3-й тиждень Ліги націй, коли Україну систематично перегравали на блоках – бо читали паси, або ж їхня якість не дозволяла пробити зручно.

Тим не менш, цьому колективу точно під силу переписати історію та пройти чвертьфінальну стадію. Попри результати жеребкування.

Заявка збірної України на ЧЄ-2026

Пасуючі: Юрій Синиця (Гебей, Китай), Сергій Євстратов (Університетя Крайова, Румунія)

Юрій Синиця (Гебей, Китай), Сергій Євстратов (Університетя Крайова, Румунія) Діагональні: Василь Тупчій (Барком-Кажани), Максим Тонконог (Лубе Чівітанова, Італія)

Василь Тупчій (Барком-Кажани), Максим Тонконог (Лубе Чівітанова, Італія) Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Сталь Ниса, Польща), Тимофій Полуян (Ніцца, Франція)

Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Сталь Ниса, Польща), Тимофій Полуян (Ніцца, Франція) Блокувальники: Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – Епіцентр-Подоляни)

Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – Епіцентр-Подоляни) Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Югострой Чеське-Будейовіце, Чехія)

Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Югострой Чеське-Будейовіце, Чехія) Тренер: Рауль Лосано.

ФВУ

До заявки на турнір потрапили 14 гравців. У порівнянні з розширеним списком, викликаним на підготовчі збори, він скоротився на чотири волейболісти.

На континентальній першості не зіграють пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк, а також догравальник Олександр Наложний.

На жаль, основний догравальник команди Ілля Ковальов не встиг відновитися від травми руки, тому можливість ротації на цій позиції у Рауля Лосано буде мінімальною. Всі інші гравці стартового складу здорові та готові до боротьби.

Суперники збірної України на ЧЄ-2026

З першим місцем групи все зрозуміло ще до старту – так всюди, де участь беруть поляки. А ось далі все значно цікавіше.

З одного боку є грізна Україна, що щойно вистрілила в Лізі націй. З іншого – ще більш рейтингова Болгарія – срібні призери ЧС-2025, колектив, який так і не зуміли підкорити українці ще 2 місяці тому.

У болгар є 22-річний Александар Ніколов та його 19-річний брат Сімеон – їхня зіркова зв'язка виривала не один матч для збірної. А ще нам у суперники дісталися міцні Португалія та Ізраїль (обидві у топ-30 світового рейтингу). Тільки македонці виглядають явним аутсайдером.

Розклад матчів збірної України

10 вересня. 19:00 Ізраїль – Україна

11 вересня. 16:00 Україна – Північна Македонія

12 вересня. 19:00 Болгарія – Україна

14 вересня. 16:00 Україна – Португалія

15 вересня. 19:00 Польща – Україна

Україні пощастило, що першими опонентами будуть Ізраїль, який вона громить 0:3 останні три матчі, та Північна Македонія, з якою переможна серія триває уже 6 поєдинків.

Першим же викликом для "синьо-жовтих" стане Болгарія, яку ми не можемо здолати уже дві гри поспіль. З португальцями ж у нас навпаки – триває переможна серія з трьох зустрічей. І обігрувати їх необхідно, бо останнім суперником буде Польща.

У разі виходу в плейоф (а це має статись) Україна зустрінеться з кимось із групи D, де боротимуться, зокрема, Франція, Туреччина. На них потрапляти небезпечно, а тому бажано фінішувати мінімум другими, аби в суперники випала 3 команда з D.

А ще одна причина усіма силами уникати третього місця у групі – воно у чвертьфіналі виводить на переможця пари першої сходинки нашої групи, тобто де-факто на Польщу. Навіть фінішувати четвертими буде більш вигідно – перетин лише у фіналі.

Де дивитися чемпіонат Європи 2026

В Україні офіційним транслятором чоловічого чемпіонату Європи з волейболу 2026 року та поєдинків збірної України є Суспільне.

Матчі турніру можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також на Ютуб-каналі Суспільне Спорт/Суспільне Волейбол.