Збірна України перемогла віцечемпіона світу Болгарію та достроково вийшла у плейоф Євро-2026

Збірна України з волейболу здобула надважливу перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У третьому матчі групового етапу українці здолали прямого конкурента команду Болгарії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Попри такий результат, гра була надзвичайно важкою. В першому сеті підопічні Рауля Лосано перемогли з мінімальною перевагою, у другому рахунок був 25:22.

Потенційно вирішальна партія також проходила нервово, болгари з самого старту мали мінімальну перевагу +2, яка до трималася середини партії, коли суперники виграли 3 розіграші поспіль. Ця перевага збереглася до фіналу сету.

Четверта партія розпочиналася за абсолютної рівності. Але потім на подачу вийшов Плотницький та зарядив чотири (!) ейси поспіль. Наприкінці сету Ніколов-старший намагався скоротити відставання, але здобутої переваги українцям вистачило, аби довести гру до перемоги.

Найкращим гравцем у складі збірної України став зірковий Олег Плотницький, який вдало діяв у всіх компонентах гри. Також варто виділити вклад Дмитра Янчука та Юрія Синицю.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

3 тур, 12 вересня

Болгарія – Україна 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію. Таким чином в українців уже 9 очок за 3 матчі, чого гарантовано вистачить для виходу в плейоф.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.

"Синьо-жовті" також зіграють на груповому раунді проти Португалії та Польщі. Із розкладом можна ознайомитися за посиланням. До плейоф виходять 4 найкращі команди групи.