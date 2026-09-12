Україна здолала Болгарію, Польща розтрощила Ізраїль на Євро-2026

У суботу, 12 вересня, відбулася низка матчів другого та третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Збірна України здолала Болгарію та достроково вийшла у плейоф турніру. "Синьо-жовті" виграли перші дві партії з рахунком 25:23 та 25:22. Попри те, що Болгарія відіграла один сет (25:21), у четвертій партії українці перехопили ініціативу завдяки потужним подачам капітана Олега Плотницького.

В іншому матчі групи В Польща розібралась з Ізраїлем, не віддавши суперникам жодного сету.

Данія впевнено переграла Нідерланди у квартеті С, а Фінляндія на тай-брейку дотиснула Бельгію.

Швеція у напруженому поєдинку групи А поступилась Чехії на тай-брейку.

Чемпіонат Європи-2026

Груповий етап, 12 вересня

Група А

Швеція – Чехія 2:3 (22:25, 23:25, 25:23, 25:17, 13:15)

22:05 Греція – Італія

Група В

Польща – Ізраїль 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

Болгарія – Україна 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Група C

Данія – Нідерланди 3:0 (25:17, 25:20, 25:20)

Бельгія – Фінляндія 2:3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 10:15)

Група D

Франція – Туреччина 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

Румунія – Німеччина 1:2 (22:25, 23:25, 25:22) – матч триває

Нагадаємо, збірна України в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію.