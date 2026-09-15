Польща розгромила Україну, Португалія не мала проблем з Північною Македонією на ЧЄ-2026

У вівторок, 15 вересня, на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу відбулася низка матчів групового етапу турніру.

Станом на цей момент завершилися чотири матчі континентальної першості. В одному з них Україна розгромно поступилася Польщі.

У паралельному матчі групи B збірна Португалії впевнено обіграла Північну Македонію. Португальці повністю контролювали гру та завершили виступи на груповому етапі перемогою.

Ще один матч завершився у групі C. Бельгія здолала Данію. Бельгійці поступилися у першій партії, але після цього перехопили ініціативу та виграли три сети поспіль.

У групі A Греція перемогла Швецію. Для греків це вже друга перемога поспіль на турнірі, яка суттєво покращила їхні шанси на вихід до плейоф. Найрезультативнішим у складі переможців став Дімітріос Мухліас – 20 очок.

Водночас у групі D Швейцарія обіграла Латвію.

Чемпіонат Європи-2026

Груповий етап, 15 вересня

Група A

Греція – Швеція 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:20)

Група B

Північна Македонія – Португалія 0:3 (25:13, 25:20, 25:20)

Польща – Україна 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Група C

Бельгія – Данія 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:23)

Група D

Латвія – Швейцарія 1:3 (22:25, 19:25, 25:16, 22:25)

Також 15 вересня мають відбутися матчі Нідерланди – Фінляндія, Франція – Німеччина та Чехія – Італія.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.