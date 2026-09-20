Фінляндія дотиснула Грецію, Франція розгромила Португалію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

На чемпіонаті Європи-2026 з волейболу визначилися ще двоє учасників чвертьфінальної стадії. До наступного раунду пробилися збірні Фінляндії та Франції.

Фінські волейболісти у напруженому п'ятисетовому матчі перемогли Грецію – 3:2. Команди по черзі виграли перші чотири партії, тому доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася на тайбрейку.

У вирішальному сеті Фінляндія здобула перемогу з мінімальною перевагою – 15:13. У чвертьфіналі фіни зустрінуться зі збірною Румунії.

Франція витратила на вихід до наступного раунду лише три партії. Французи перемогли Португалію з рахунком 3:0, хоча в кожному сеті суперники чинили чинним олімпійським чемпіонам гідний опір.

Раніше боротьбу на турнірі припинила збірна України. У матчі 1/8 фіналу "синьо-жовті" сенсаційно поступилися Румунії.

Останнім матчем ігрового дня стане протистояння Італії та Данії. Зустріч розпочнеться о 22:05 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє у чвертьфіналі проти Франції.

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу

1/8 фіналу, 20 вересня

Україна – Румунія 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Фінляндія – Греція 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франція – Португалія 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)