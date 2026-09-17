Бельгія декласувала Сербію, Греція здолала Словаччину у заключних матчах групового етапу ЧЄ-2026

У четвер, 17 вересня, відбулися чергові матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед чоловіків, у яких Бельгія впевнено перемогла Сербію, а Греція здолала Словаччину.

У матчі групи C, який відбувся в Тампере, бельгійці контролювали перебіг зустрічі після рівного старту першої партії та довели матч до впевненої перемоги. Завдяки цій перемозі Бельгія гарантувала собі щонайменше друге місце у групі. Сербія завершила груповий етап на третьому місці.

В іншому матчі дня у групі A Греція обіграла Словаччину. Греки потужно розпочали зустріч, вигравши перший сет 25:17, але Словаччина відповіла перемогою у другій партії. Після цього Греція знову перехопила ініціативу та виграла третій сет, а в четвертому не залишила супернику шансів — 25:17.

Таким чином, Греція завершила груповий етап на третьому місці групи A з шістьма очками, а Словаччина програла всі п'ять матчів і залишилася без набраних балів.

Чемпіонат Європи-2026

Груповий етап, 17 вересня

Група A

Словаччина – Греція 1:3 (17:25, 25:21, 22:25, 17:25)

Італія Словенія

Група С

Сербія – Бельгія 0:3 (19:25, 21:25, 16:25)

Фінляндія – Естонія

Як відомо, у неділю, 20 вересня, збірна України з волейболу зіграє проти Румунії у першому раунді плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026.