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Польща у запеклій боротьбі поступилась Болгарії, Швеція переграла Словаччину на Євро-2026

Микола Літвінов — 16 вересня 2026, 21:47
Польща у запеклій боротьбі поступилась Болгарії, Швеція переграла Словаччину на Євро-2026
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У середу, 16 вересня, відбулася низка матчів групового етапу чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Ігровий день стартував з впевненої перемоги Північної Македонії над Ізраїлем. Македонці переграли суперників у всіх трьох сетах із загальною перевагою 9 очок.

Зауважимо, що обидві команди раніше у турнірі зазнали поразки від збірної України. Підопічні Рауля Лосано здолали Ізраїль (3:1) у стартовому турі, а вже згодом впевнено переграли Північну Македонію (3:0).

Латвія зуміла здобути звитягу над Туреччиною, попри програний другий сет. Таким чином, "червоно-білі" потрапили у зону виходу до стадії плейоф.

Туреччина починала на десятому місці у світовому рейтингу FIVB, проте після чотирьох поразок на груповому етапі збірна опустилася до шістнадцятого місця. 

Швеція здобула першу перемогу на турнірі, перегравши у чотирьох партіях Словаччину. Обидві команди вже втратили шанси вийти з групи.

Сербія ж у тай-брейку вигризла звитягу над Данією.

А от Польща теж дійшла до тай-брейку, проте зазнала поразки від Болгарії. Завдяки цьому результату Україна завершила груповий етап на другому місці та зустрінеться в 1/8 фіналу з Румунією. 

Чемпіонат Європи-2026
Груповий етап, 16 вересня
Група A

Швеція – Словаччина 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:19)

Група В

Ізраїль – Північна Македонія 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)

Польща – Болгарія 2:3 (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20)

Група С

Данія – Сербія 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 23:25, 14:16)

Група D

Туреччина – Латвія 1:3 (24:26, 25:23, 24:26, 16:25)

Зазначимо, що наразі тривають поєдинки Нідерланди – Естонія та Франція – Румунія. Також о 22:00 за київським часом розпочнеться зустріч Чехія – Словенія.

Додамо, що команда Рауля Лосано гарантувала собі путівку до плейоф після звитяги над Болгарією (3:1).

Нагадаємо, у матчі четвертого туру "синьо-жовті" впевнено обіграли Португалію з рахунком 3:0, а після цього розгромно поступилися Польщі – 0:3.

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